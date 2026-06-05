Шарл Леклер над всички в първата тренировка в Монако

Представителят на домакините Шарл Леклер оглави класирането в края на първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Монако, за която тимът на Ферари е сочен като големия фаворит.

Леклер беше единственият пилот, който слезе под 1:14 за обиколки в рамките на първия час за подготовка в Княжеството, постигайки 1:13.978. Така той изпревари с 0.226 секунди своя съотборник Люис Хамилтън, който затвърди силното начало на уикенда в Монако за Черните кончета.

A nice way to start the Monaco GP weekend 👌 🇲🇨 pic.twitter.com/G9t3IaUDge — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 5, 2026

Тройката с пасив от 0.513 оформи Макс Верстапен с Ред Бул, а лидерът в шампионат Андреа Кими Антонели и неговият съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел останаха четвърти и пети, изоставайки със съответно 0.559 и 1.005 от Леклер. Миналогодишният победител в Монако Ландо Норис зае шестото място пред Нико Хюлкенберг, Оскар Пиастри, Габриел Бортолето и Пиер Гасли, които допълниха челната десетка.

Първият по-сериозен инцидент за сесията, а и за уикенда в Монако, беше дело на Исак Хаджар, който катастрофира доста тежко във втората част на комплекса около басейна малко след средата на тренировката. Френският пилот на Ред Бул загуби сцепление в задницата на своя болид на влизането в десния завой, което доведе до завъртане, удар в предпазните стени и край на сесията за Хаджар.

След кратко забавяне тренировката беше възобновена, но няколко минути преди нейния край червеният флаг беше показан за втори път. Причината за това беше инцидент на Фернандо Алонсо в спирането за шикана след тунела, когато испанецът тръгна да се завърта и удари предното си крило в стената, което доведе до отчупване на елементи от него. Те останаха върху идеалната линия и състезателният директор нямаше друг избор, освен да спре за втори път тренировката, която беше възобновена минута преди края ѝ, за да получат пилотите шанс да направят тренировъчни стартове от стартовата решетка.

🔴 RED FLAG 🔴



Fernando Alonso has had a sideways moment at the chicane, leaving a trail of debris in his wake! 😱#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/4fdrEDQjau — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Уикендът за Гран При на Монако, шести кръг за сезон 2026 във Формула 1, продължава в 18:00 часа българско време с втората свободна тренировка по улиците на Княжеството.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages