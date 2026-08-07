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Тони Паркър: Мечтата ми е един ден да триумфирам с АСВЕЛ и да стана шампион на НБА Европа

  • 7 авг 2026 | 15:40
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Тони Паркър: Мечтата ми е един ден да триумфирам с АСВЕЛ и да стана шампион на НБА Европа

Френският АСВЕЛ Вильорбан попадна във фокуса на баскетболната общност през последните седмици, а собственикът Тони Паркър наскоро заяви, че се вижда един ден да печели планираната нова лига НБА Европа със своя клуб.

Впоследствие той подчерта, че в момента АСВЕЛ е част от Евролигата и си представя клуба на върха в новия турнир, за което вярва, че Евролигата и НБА ще успеят да се споразумеят.

„Само за да уточня и за да избегна всякакви недоразумения, сега сме отбор от Евролигата. Бих искал Евролигата и НБА да постигнат споразумение и АСВЕЛ да спечели сливането на това състезание“, обясни Паркър в социалните мрежи.

„Мечтата ми е един ден да триумфирам с АСВЕЛ и да стана шампион на НБА Европа. Това би било нещо огромно. Мисля, че най-добрата инвестиция, ако всичко върви добре, ще бъде АСВЕЛ в НБА Европа“, коментира още френската баскетболна легенда.

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