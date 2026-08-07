Бившата годеница на Лука Дончич поиска обезщетение от 50 млн. долара и ограничаване на възможността му да вижда децата им

Бившата годеница на Лука Дончич Анамария Голтес поиска от баскетболиста на Лос Анджелис Лейкърс обезщетение в размер на 50 милиона долара, съобщи TMZ.

Съдебният иск е заведен в Словения, откъдето са Дончич и Голтес. Двамата имат две дъщери - Габриела, която е на 2 години, и Оливия, която е само на седем месеца. Според източника Голтес иска 10 милиона за издръжка на двете им деца, а останалите 40 милиона за себе си. Освен това тя е поискала от съда да ограничи възможността на баскетболиста да вижда двете им деца. В момента той има право да бъде с тях в два дни от седмицата, докато Голтес иска това да бъде възможно само един ден.

По-рано тази седмица медиите в САЩ писаха, че Голтес е оттеглила жалбата си срещу Дончич, която бе заведена в съда в щата Калифорния, но пренася съдебната битка в Словения, където живее самата тя с децата им.

Самият Дончич в момента е в Словения. За да се подготви за новия сезон в Националната баскетболна асоциация, той организира четиридневен лагер за всички свои съотборници от Лос Анджелис Лейкърс, които в следващите дни ще пристигнат в бившата югославска република.

Лука Дончич и Анамария Голтес бяха заедно повече от десет години, но се разделиха малко след раждането на Оливия.

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