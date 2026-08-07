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Локомотив Пловдив взе още един играч от Черно море

  • 7 авг 2026 | 16:35
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Локомотив Пловдив взе още един играч от Черно море

Локомотив Пловдив привлече в състава си Евгени Хаджирусев, който през последните два сезона носеше екипа на Черно море Тича.

30-годишният гард е висок 193 сантиметра и има богат опит, натрупан както в Sesame Национална баскетболна лига, така и в чужбина.

През годините той защитава цветовете на Левски, Рилски спортист, Берое, Академик Пловдив, Черноморец и Черно море Тича, а зад гърба си има участия и във ФИБА Къп.

Хаджирусев е преминал през всички национални гарнитури на България, като записва участия и с представителния отбор на страната.

"Добре дошъл в черно-бялото семейство, Евгени! Пожелаваме ти здраве, успешен сезон и много победи с Локомотив", написаха от клуба.

Припомняме ви, че преди броени дни "смърфовете" подписа с още един играч прекарал голяма част от кариерата си в Черно море Тича - Михаил Молдов.

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