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Хезоня се сбогува емоционално с Реал: Знам, че ви подлудявах...

  • 7 авг 2026 | 12:25
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Хезоня се сбогува емоционално с Реал: Знам, че ви подлудявах...

Марио Хезоня реши да се завърне в НБА това лято, а хърватският баскетболист се сбогува с Реал Мадрид с дълго и емоционално писмо. С "кралския клуб" той спечели Евролигата, две титли в Лига Ендеса, както и Купата и Суперкупата.

"След много размисли през последния месец, реших да се придържам към добрите неща. По време на престоя си в Мадрид имах късмета да споделям съблекалнята и живота с изключителни съотборници и треньори, хора, с които знам, че ще поддържам връзка до края на живота си. Успях да постигна нещо много трудно, нещо, което ще нося със себе си с много уважение и любов до края на живота си – връзка с феновете. Имаше нощи, когато със сигурност ви подлудявах с някой изстрел, който само Марио може да направи, а имаше и такива, когато вие ме подлудявахте. Предполагам, че такива са всички наистина важни връзки. Тук от първия ден посланието ми беше ясно: спечели всичко. И успяхме – мачове, битки, войни, титли… ВСИЧКО! Но ако някой ме е спечелил завинаги, това сте вие. Съчетанието на моя манталитет, характер, личност и състезателен дух с ДНК-то на Реал Мадрид е, без съмнение, едно от най-добрите неща, които са ми се случвали в живота. Разбрах всичко много бързо, може би дори по-рано, отколкото си представях. Това беше моето място, но дойде моментът, за който си мислех, че никога няма да дойде – да напусна Реал Мадрид, да напусна дома си. Решението не произтича от липса на вашата любов или желание да продължа да се боря за тази емблема, а от обстоятелства, които ме накараха да поема по друг път. Бих искал също така да благодаря на президента Флорентино Перес и на всички хора, които работят в клуба, за тези прекрасни години. Благодаря и на Алберто Ерерос и Руди Фернандес за професионализма и хубавите думи, които винаги са имали за мен, както лично, така и в медиите. Сега продължавам пътя си със същия ентусиазъм и амбиция, с които пристигнах. Вече ме познавате. Надявам се, че пътищата ни ще се пресекат отново някой ден. Желая ви всичко най-добро и ще следя отбора отблизо, винаги. БЛАГОДАРЯ! АЛА МАДРИД И НИЩО ПОВЕЧЕ! Марио Хезоня", написа той в социалните мрежи.

Хезоня ще прекара следващата година в Кливланд, а вече е играл в НБА за Никс, Меджик и Трейл Блейзърс.

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