Милан с неочакван ход в търсенето на нови лица

Ръководството на Милан е изправено пред сложната задача да преструктурира клуба и за целта е потърсило помощта на специализирани фирми за подбор на персонал, известни като хедхънтъри. Използването на такива компании не е новост в света на бизнеса, а футболните клубове не правят изключение. Те често се възползват от подобни услуги, за да спестят време и да направят по-задълбочена оценка на кандидатите, добавяйки допълнителен етап към процеса на интервюиране.

Смята се, че в момента миландският гранд работи със специалисти в търсенето на нов треньор, спортен директор, а също и главен изпълнителен директор.

Според информация на “Гадзета дело спорт” клубът е поверил задачата по преструктурирането на две такива агенции. Въпреки че имената на фирмите не се споменават, те са описани като специалисти в търсенето и подбора на кадри.

Причината за ангажирането на две отделни компании е проста. Едната от тях отговаря за намирането на спортен директор, докато другата търси нов наставник. И двете агенции обаче работят и по намирането на главен изпълнителен директор, което предполага, че повишението на Масимо Калвели на тази позиция е само временно.

Тези фирми провеждат първоначалните интервюта с кандидатите, след което предоставят подробна информация и техните профили на собственика Джери Кардинале, съветникът му Златан Ибрахимович и споменатия вече Калвели. Възможно е това да забавя донякъде процеса.

От друга страна, този подход позволява на „Дявола“ да оцени и други имена, без да се налага да провежда още повече интервюта, тъй като ключовото трио в клуба вече води свои собствени разговори с потенциални кандидати.

Засега само един отбор е изпратил оферта на Милан за Рафаел Леао

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google