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Гол на Гьокереш не стигна за победа на Швеция срещу Гърция

  • 5 юни 2026 | 01:38
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Гол на Гьокереш не стигна за победа на Швеция срещу Гърция

Отборите на Швеция и Гърция направиха равенство 2:2 в приятелски мач, игран на “Строубери Арена” в шведския град Солна. “Елините” поведоха с попадение на Константинос Цимакис през първото полувреме в 10-ата минута, а малко след почивката Виктор Гьокереш възстанови паритета в 52-рата минута. Густав Нилсон пък осъществи пълен обрат за скандинавците в 69-ата минута и доближи домакините до успеха, но в 5-ата минута на добавеното време на срещата Йоргос Масурас открадна равенството от шведите.

Срещата бе заключителната проверка на Швеция преди Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, където скандинавците са в една група с Тунис, Нидерландия и Япония. Гърците пък не успяха да се класират за шампионата на планетата и към момента имат програмирана една контрола срещу Италия на 7-и юни (неделя) от 22:00 часа българско време, а следващите официални мачове на тима са през септември от Лигата на нациите.

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