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Вукович победи Топич с национален рекорд от 1.98 м

  • 4 юни 2026 | 20:05
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Вукович победи Топич с национален рекорд от 1.98 м

Черногорката Мария Вукович, сребърна медалистка в скока на височина от Европейското първенство през 2022 г., поднесе изненадата на вечерта, като победи световната бронзова медалистка и настояща европейска шампионка до 23 години Ангелина Топич. Това се случи по време на турнира Filothei Women’s Gala, част от Световния лекоатлетически континентален тур (Бронзов етикет), който се проведе вчера.

34-годишната Вукович показа, че не бива да бъде отписвана, след като постави личен рекорд и национален рекорд на Черна гора от 1.98 м още при първия си опит, което изглежда изненада и самата нея. Това се случи пет години, след като за първи път преодоля 1.97 м.

След успешния скок тя отдели миг, за да осъзнае постижението си върху дюшека, преди да се концентрира за опитите си на два метра.

Топич, която е все още само на 20 години, пропусна тактически височината от 1.98 м, за да атакува победата на 2.00 м. Въпреки няколко добри опита, нито една от двете състезателки не успя да преодолее финалната височина.

Сръбкинята завърши състезанието с успешен първи опит на 1.96 м, след като преди това се нуждаеше от два опита на 1.88 м и направи един фаул на 1.94 м, продължавайки силно сезона си на открито.

Словенката Лиа Апостоловски, бронзова медалистка от Световното първенство в зала през 2024 г., зае третото място с най-добро постижение за сезона от 1.88 м, след като вече три пъти бе преодолявала 1.87 м тази година.

В овчарския скок европейската шампионка от 2016 и 2018 г. Екатерини Стефаниди от Гърция спечели с най-добър резултат за сезона от 4.40 м при завръщането си на турнира, след като миналата година стана майка. Това е и най-добрият ѝ скок, откакто е майка, докато се подготвя за Европейското първенство в Бирмингам от 10 до 16 август.

Тя изпревари сънародничката си Ариадни Адамопулу и испанката Моника Клементе, които също преодоляха 4.40 м, но останаха след нея заради по-голям брой опити, тъй като Стефаниди преодоля всички предишни височини от първи опит.

В скока на дължина румънката Алина Ротару-Котман, световна бронзова медалистка, и кипърката Филипа Фотопулу постигнаха еднакъв резултат от 6.61 м. Първата обаче спечели победата благодарение на по-добър втори опит – 6.58 м в последния кръг.

От първия до петия кръг Ротару-Котман подобряваше резултата си, започвайки с 6.31 м и достигайки до най-доброто си постижение от 6.61 м в петия опит.

Фотопулу имаше по-колебливо представяне с няколко фала, преди да скочи 6.61 м в последния кръг, но това не беше достатъчно за победата в Гърция.

Евелин Митропулу, която на едва 18 години води европейската ранглиста до 20 години, зае трето място пред родна публика с 6.31 м, като най-доброто ѝ постижение за сезона е 6.45 м.

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Снимки: Imago

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