Габриела Петрова с второ място и покрит норматив за Европейското

Габриела Петрова зае второ място на троен скок на международния турнир по лека атлетика "Filothei Women Gala" в Атина (Гърция).

Българката записа 14.29 метра във втория си опит, което е рекорд за сезона. Петрова скочи още 14.03 и 14.10, а освен това имаше и три неуспешни опита. Така тя, освен сребърното отличие, покри и норматив за участие на Европейското първенство в Бирмингам през месец август още в първото си състезание за сезона.

Победителка на троен скок стана лидерката в световната ранглиста Давислейди Веласко (Куба) с 14.71 метра.

Втората българска участничка в надпреварата Виктория Ангелова постигна личен рекорд от 13.25 метра и зае шестата позиция.

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