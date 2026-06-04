Габриела Петрова: Доволна съм, защото първият старт е по-нервен

Габриела Петрова зае второ място на троен скок на международния турнир по лека атлетика Filothei Women Gala в Атина (Гърция) вчера. Българката записа 14.29 метра във втория си опит, с което извоюва второто място и покри норматива за участие на Европейското първенство в Бирмингам през август. Петрова скочи още 14.03 и 14.10, а освен това имаше и три неуспешни опита. Петрова изрази задоволство от резултата в първия си старт за лятото.

Габриела Петрова с второ място и покрит норматив за Европейското

"С резултат от 14.29 метра покрих норматив за участие на Европейското първенство. Доволна съм, защото първият старт е малко по-нервен, но за сметка на това атмосферните условия бяха страхотни, както и публиката на стадиона. Благодаря им, за което. Пожелавам на българската атлетика един успешен сезон и нека се радваме на хубави резултати", коментира Петрова след първия си старт за летния сезон и за годината.

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