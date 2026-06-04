Норис и Леклер ще се явяват пред стюардите още преди старта на уикенда в Монако

Последните двама победители в надпреварата за Гран При на Монако – Ландо Норис и Шарл Леклер, ще трябва да се явят пред стюардите още преди старта на първата свободна тренировка от тазгодишния уикенд в Княжеството.
Причината за това разследване е фактът, че двамата са закъснели за днешната официална пресконференция преди старта на шестия състезателен уикенд за годината във Формула 1. Изслушването на Леклер е предвидено за 10:00 часа сутринта местно време утре, а това на Норис трябва да стартира 10 минути по-късно.
Защо Гран При на Монако продължава да е състезанието, което всеки иска да спечели?
В миналото подобни закъснения са оставали или без последствия, или са водели до официално предупреждение за провинилия се пилот.
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages