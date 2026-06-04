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Норис и Леклер ще се явяват пред стюардите още преди старта на уикенда в Монако

  • 4 юни 2026 | 19:38
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Последните двама победители в надпреварата за Гран При на Монако – Ландо Норис и Шарл Леклер, ще трябва да се явят пред стюардите още преди старта на първата свободна тренировка от тазгодишния уикенд в Княжеството.

Причината за това разследване е фактът, че двамата са закъснели за днешната официална пресконференция преди старта на шестия състезателен уикенд за годината във Формула 1. Изслушването на Леклер е предвидено за 10:00 часа сутринта местно време утре, а това на Норис трябва да стартира 10 минути по-късно.

Защо Гран При на Монако продължава да е състезанието, което всеки иска да спечели?
Защо Гран При на Монако продължава да е състезанието, което всеки иска да спечели?

В миналото подобни закъснения са оставали или без последствия, или са водели до официално предупреждение за провинилия се пилот.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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