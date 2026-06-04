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Защо Гран При на Монако продължава да е състезанието, което всеки иска да спечели?

  • 4 юни 2026 | 18:26
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Бившият водещ на F1 TV Уил Бъкстън даде обяснение защо според него надпреварата за Гран При на Монако продължава да е тази, която всеки един пилот във Формула 1 иска да спечели.

Състезанието по улиците на Княжеството е едно от най-емблематичните в света на автомобилния спорт и то е част от Тройната корона на моторспорта заедно с „24 часа на Льо Ман“ и „Индианаполис 500“. За разлика от надпреварите в Льо Ман и Индианаполис обаче, тази в Монако е доста скучна, но въпреки това тя си остава перлата в короната на Формула 1 и е състезанието, което всеки един пилот мечтае да спечели някой ден.

„Състезанието е наистина скучно, но квалификацията в Монако е един от най-запомнящите се моменти през годината заради пълната отдаденост. Всяка най-малка грешка означава, че ти не само губиш полпозишъна, но отиваш в стената и това струва много време и средства на отбора.

„Дори и най-добрите допускат грешки в търсенето на последната половин десета. Ако прескочиш лимита и атакуваш прекалено агресивно някой завой, окачването ти заминава. Това е наистина спиращо дъха. Има много малко неща, които са по-вълнуващо, според мен, в календара на Формула 1 от квалификацията за Гран При на Монако.

„Самото състезание в Монако никога не е било впечатляващо. И не говоря само за модерните времена, но и за миналото. Можете да се върнете десетилетия назад. Не мисля, че дори и преди 100 години състезанията там са били хубави, ако трябва да съм честен. Надпреварите никога не са били страхотни, но са на пиадестал заради това, което представляват и целия блясък на мястото.

„Това е състезанието, което всеки пилот иска да спечели най-много, защото то е това, което изисква най-голямата отдаденост, най-добрите способности и най-добрия финес, а и е най-историческото. Така че всички тези неща се събират“, обясни Бъкстън,

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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