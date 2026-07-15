Осем контроли за Янтра (Полски Тръмбеш)

Осем приятелски срещи ще изиграе Янтра (Полски Тръмбеш) до началото на новия сезон на Северозападната Трета лига. Подготовката вече започна. Тренировъчният процес ще протича на местната база.

Програмата за контролите:

18 юли: Янтра (Полски Тръмбеш) - Янтра U18 (Габрово)

25 юли: Янтра (Полски Тръмбеш) - Академик (Свищов)

29 юли: Янтра (Полски Тръмбеш) - Павликени

1 август: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър U18 (Велико Търново)

5 август: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново)

8 август: ФК Севлиево – Янтра (Полски Тръмбеш)

12 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Янтра (Полски Тръмбеш)

15 август: Янтра (Полски Тръмбеш) - Левски (Лясковец)

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