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Начало за дубъла на Етър

  • 15 юли 2026 | 09:38
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Начало за дубъла на Етър

Днес в 17:00 часа, втория отбор на Етър (Велико Търново) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. 22 футболисти ще изведе треньора Илиян Трифонов за първо занимание. Целият процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

22 юли: Етър II (Велико Търново) – Лудогорец III (Разград)

25 юли: Етър II (Велико Търново) – Черноломец (Попово)

1 август: Етър II (Велико Търново) – ФК Севлиево

5 август: Янтра (Полски Тръмбеш) - Етър II (Велико Търново)

8 август: Етър II (Велико Търново) – Академик (Свищов)

11 август: Етър II (Велико Търново) – Волов-Шумен 2007

15 август: Етър II (Велико Търново) – Павликени (Павликени)

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