Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Драган Нешич в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Валтери Ботас за слуховете за бъдещето му в Кадилак: Пълна глупост

Валтери Ботас за слуховете за бъдещето му в Кадилак: Пълна глупост

  • 4 юни 2026 | 15:53
  • 72
  • 0

Валтери Ботас използва медийния ден преди началото на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1, за да коментира слуховете за неговото бъдеще в отбора на Кадилак.

В дните след състезанието в Канада, което се проведе на 24 май, в медиите в Италия се появи информация, че е възможно финландецът съвсем скоро да загуби мястото си на стартовата решетка. Самият Ботас обаче определи тези слухове като „пълна глупост“, но подчерта, че те са нещо напълно естествено за света на Формула 1.

В Италия: Кадилак може скоро да освободи Ботас
В Италия: Кадилак може скоро да освободи Ботас

„Е, това е част от спорта, не ми се случва за първи път да се сблъсквам с подобни слухове. Но просто е жалко, че някой измисля такава глупост, но пък е нормално за този спорт. Аз знам каква е моята ситуация, отборът я знае и ме подкрепя на 100%. Затова от моя страна всичко е окей в края“, обясни Ботас.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Александър Цветков и Калин Бенчев разказват за Performance Driver Forum

Александър Цветков и Калин Бенчев разказват за Performance Driver Forum

  • 4 юни 2026 | 08:59
  • 2266
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

  • 4 юни 2026 | 07:57
  • 16932
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

  • 4 юни 2026 | 07:56
  • 3908
  • 0
Леклер: Монако е любимото ми трасе, искам да се боря за титлата с Ферари

Леклер: Монако е любимото ми трасе, искам да се боря за титлата с Ферари

  • 3 юни 2026 | 21:49
  • 1877
  • 0
Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

Потвърдиха квалификационната група на Никола Цолов в Монако

  • 3 юни 2026 | 21:11
  • 10366
  • 1
Ако няма изненади, ще има един бокс в Монте Карло

Ако няма изненади, ще има един бокс в Монте Карло

  • 3 юни 2026 | 17:31
  • 938
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драган Нешич е гост в Block Out

Драган Нешич е гост в Block Out

  • 4 юни 2026 | 14:59
  • 1258
  • 0
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 22401
  • 45
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 8003
  • 23
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 18867
  • 50
Ираола пристигна в Ливърпул

Ираола пристигна в Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 14:50
  • 3126
  • 2
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 11686
  • 27