Валтери Ботас за слуховете за бъдещето му в Кадилак: Пълна глупост

Валтери Ботас използва медийния ден преди началото на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1, за да коментира слуховете за неговото бъдеще в отбора на Кадилак.

В дните след състезанието в Канада, което се проведе на 24 май, в медиите в Италия се появи информация, че е възможно финландецът съвсем скоро да загуби мястото си на стартовата решетка. Самият Ботас обаче определи тези слухове като „пълна глупост“, но подчерта, че те са нещо напълно естествено за света на Формула 1.

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„Е, това е част от спорта, не ми се случва за първи път да се сблъсквам с подобни слухове. Но просто е жалко, че някой измисля такава глупост, но пък е нормално за този спорт. Аз знам каква е моята ситуация, отборът я знае и ме подкрепя на 100%. Затова от моя страна всичко е окей в края“, обясни Ботас.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages