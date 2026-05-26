Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Италия: Кадилак може скоро да освободи Ботас

В Италия: Кадилак може скоро да освободи Ботас

  • 26 май 2026 | 18:42
  • 690
  • 0

Според непотвърдена информация на Sky Италия, шефовете на Кадилак не са доволни от представянето на Валтери Ботас. Финландецът редовно отстъпва на съотборника си Серхио Перес и често допуска грешки. А 22-ото място на старта в Канада се оказа най-слабото постижение в кариерата на Ботас във Формула 1.

Предполага се, че Гран При на Монако може да е решаващата надпревара за бъдещето на Ботас в тима. Ако той не демонстрира напредък, то за Барселона може да го смени резервният пилот на Кадилак Колтън Херта, който обаче изобщо не е убедителен в първия си сезон във Формула 2.

Ред Бул може и да продаде Рейсинг Булс, но има важни условия
Ред Бул може и да продаде Рейсинг Булс, но има важни условия

Херта все още няма суперлиценз за Формула 1 и е малко вероятно от Кадилак да помолят ФИА за изключение от правилото, ако решат да сменят Ботас. Най-малкото защото Колтън няма опит с болида на Кадилак и в първата тренировка в Барселона ще подкара за първи път колата на тима.

В същото време, източници от Кадилак съобщиха, че мястото на Ботас не е застрашено и тези спекулации не отговарят на истината.

Ралф Шумахер: Беарман отива във Ферари, Окон не е достатъчно добър
Ралф Шумахер: Беарман отива във Ферари, Окон не е достатъчно добър
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

Легендарният Рос Браун ще работи в MotoGP

  • 26 май 2026 | 14:56
  • 531
  • 0
В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

В Макларън не вярват, че са имали темпо за подиум

  • 26 май 2026 | 14:36
  • 663
  • 0
Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

Мартин Сурилов: Готови сме за старт след 6-месечен ремонт

  • 26 май 2026 | 14:10
  • 1174
  • 0
Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

Верстапен пак обяви, че може да напусне Формула 1

  • 26 май 2026 | 13:36
  • 1139
  • 4
София приема първото в Европа рали за незрящи

София приема първото в Европа рали за незрящи

  • 26 май 2026 | 13:12
  • 1265
  • 0
В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

В Мерцедес са били на 2 обиколки от заповедите от бокса

  • 26 май 2026 | 11:45
  • 1925
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 23716
  • 81
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 26351
  • 74
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 7132
  • 8
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 264
  • 0
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 38048
  • 193
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 35170
  • 133