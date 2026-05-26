В Италия: Кадилак може скоро да освободи Ботас

Според непотвърдена информация на Sky Италия, шефовете на Кадилак не са доволни от представянето на Валтери Ботас. Финландецът редовно отстъпва на съотборника си Серхио Перес и често допуска грешки. А 22-ото място на старта в Канада се оказа най-слабото постижение в кариерата на Ботас във Формула 1.

Предполага се, че Гран При на Монако може да е решаващата надпревара за бъдещето на Ботас в тима. Ако той не демонстрира напредък, то за Барселона може да го смени резервният пилот на Кадилак Колтън Херта, който обаче изобщо не е убедителен в първия си сезон във Формула 2.

No luck for Checo 😖



The Cadillac driver's race came to an abrupt and dramatic end 😮#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JAPWzQGO8v — Formula 1 (@F1) May 26, 2026

Херта все още няма суперлиценз за Формула 1 и е малко вероятно от Кадилак да помолят ФИА за изключение от правилото, ако решат да сменят Ботас. Най-малкото защото Колтън няма опит с болида на Кадилак и в първата тренировка в Барселона ще подкара за първи път колата на тима.

В същото време, източници от Кадилак съобщиха, че мястото на Ботас не е застрашено и тези спекулации не отговарят на истината.

