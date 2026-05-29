Без активната аеродинамика в Гран При на Монако

Предстоящата в края на следващата седмица Гран При на Монако ще мине без използването на активната аеродинамика от страна на пилотите във Формула 1.

Това решение е било взето от съображения за сигурност предвид тясното трасе в Княжеството и липсата на достатъчно дълги прави, на които да има ефект от активната аеродинамика. Така за първи път от края на 2008 година насам уикенд ще мине с фиксирана аеродинамика, без пилотите да могат да я променят сами на пистата.

Припомняме, че през 2009 и 2010 те можеха да променят ъгъла на атака на предните си крила два пъти на обиколка, което имаше за цел да ги улесни в мръсния въздух за друг автомобила. През 2011 година пък беше въведена системата за намаляване на челното съпротивление (DRS), чието използване беше разрешено на всяка една писта, включително и тази в Монако, където през годините имаше една символична DRS зона на старт-финалната права.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago