Ливърпул стартира преговори за крило на Хофенхайм

Английският гранд Ливърпул е влязъл в преговори за привличането на младия талант на Хофенхайм Базумана Туре. Мърсисайдци виждат в 20-годишния футболист перспективно попълнение за своята атакуваща линия, съобщава TEAMtalk.
Според информацията, клубът от „Анфийлд“ официално е заявил интереса си към играча и смята, че оферта от около 40 милиона евро би била достатъчна за осъществяването на сделката.
Туре се представя силно в Бундеслига през настоящия сезон, като в 30 мача е отбелязал 5 гола и е направил 9 асистенции, играейки предимно като ляво крило.
От Ливърпул вече са набелязали заместник на Салах от Германия
Котдивоарският национал вече има опит и в националния отбор на страната си, за който е записал 5 мача.
В битката за подписа на Туре Ливърпул ще трябва да се пребори с конкуренцията на други английски клубове като Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Нюкасъл.
Снимки: Gettyimages