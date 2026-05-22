Ливърпул стартира преговори за крило на Хофенхайм

  • 22 май 2026 | 06:21
Английският гранд Ливърпул е влязъл в преговори за привличането на младия талант на Хофенхайм Базумана Туре. Мърсисайдци виждат в 20-годишния футболист перспективно попълнение за своята атакуваща линия, съобщава TEAMtalk.

Според информацията, клубът от „Анфийлд“ официално е заявил интереса си към играча и смята, че оферта от около 40 милиона евро би била достатъчна за осъществяването на сделката.

Туре се представя силно в Бундеслига през настоящия сезон, като в 30 мача е отбелязал 5 гола и е направил 9 асистенции, играейки предимно като ляво крило.

От Ливърпул вече са набелязали заместник на Салах от Германия

Котдивоарският национал вече има опит и в националния отбор на страната си, за който е записал 5 мача.

В битката за подписа на Туре Ливърпул ще трябва да се пребори с конкуренцията на други английски клубове като Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Нюкасъл.

Снимки: Gettyimages

