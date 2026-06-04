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Контузия помрачи италианския сблъсък на 1/4-финалите на "Ролан Гарос"

  • 4 юни 2026 | 01:06
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Контузия помрачи италианския сблъсък на 1/4-финалите на "Ролан Гарос"

Историческият изцяло италиански четвъртфинал на Ролан Гарос 2026 завърши по най-неочаквания и горчив начин. Матео Беретини бе принуден да напусне корта в сълзи след поредна тежка контузия, отстъпвайки място на полуфиналите на сънародника си Матео Арналди.

Сблъсъкът на кортовете във френската столица предложи доста интересен мач, преди да бъде прекъснат във втория сет. След близо два часа гладиаторска битка и изключително оспорван първи сет, Беретини получи травма в лявото бедро. Въпреки огромното си желание да се бори докрай в първия си четвъртфинал в Париж, римският тенисист трябваше да се предаде при резултат 7-5, 5-2 в полза на Арналди.

Беретини остава разочарован от поредния здравословен удар, дошъл точно когато изглеждаше, че е възвърнал своето постоянство и топ форма. Въпреки това, той може да бъде уверен в силите си за предстоящите турнири след силното представяне във Франция.

За Матео Арналди това е най-престижният и значим резултат в кариерата му. В петък, 5 юни, той ще стъпи на централния корт „Филип Шатрие“ за своя дебютен полуфинал в Големия шлем срещу друг свой сънародник – Флавио Коболи, който сензационно отстрани поставения под №6 Феликс Оже-Алиасим.

Така предстоящият полуфинал на Ролан Гарос ще се превърне в ново изцяло италианско дерби между Арналди и Коболи. Този исторически дуел гарантира на Италия сигурно място на големия финал и потвърждава невероятния възход на италианския тенис на най-високо ниво.

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