Матео Арналди за "италианската мечта" в Ню Йорк

Въпреки че е на хиляди километри от родна Италия, Матео Арналди се чувства напълно като у дома си в Ню Йорк – както на кортовете на US Open, така и сред шумния и оживен Манхатън.

Когато не е зает с тенис във "Флашинг Медоус", посещенията на Арналди в града почти винаги включват спиране във "Вила дела паче" – италиански ресторант, който отдавна приема звездите от ATP и WTA тура по време на техния престой за US Open.

„Винаги ходя там. Бях там още първия път, когато дойдох тук през 2022-ра, а когато стигнах до четвъртия кръг през 2023-та, ходех всеки ден,“ разказа Арналди пред ATPTour.com. „Собственикът всъщност е тук, чака да отида да се здрависам.“

Докато завършваше изречението си, собственикът Джовани Барточчи изненадващо се появи зад него и го прегърна.

„Говорим за теб!“ засмя се Арналди.

„Лоши неща ли казва за мен или само добри?“ попита Барточчи.

„Храната не е добра,“ пошегува се Арналди с престорено сериозно лице.

По думите на няколко други италиански тенисисти, саркастичната оценка на Арналди е точно обратното на истината. Матео Беретини, Лоренцо Музети и Лоренцо Сонего също често посещават ресторанта по време на турнира.

„Обикновено ходя с екипа си, но е като зала за играчите там,“ казва Арналди. „Толкова много италианци сме, че вечеряме всички заедно.“

Присъствието на автентични италиански ресторанти като "Вила дела паче" отразява дълбоките исторически връзки между Ню Йорк и Южна Европа. Арналди признава, че усеща тази трансатлантическа връзка в храната, културата и хората на града.

„В Ню Йорк има толкова много добри ресторанти, което като италианец много ценя“, сподели 24-годишният тенисист. „Не знам как да го обясня, но винаги когато дойда тук, се чувствам като у дома. Много хора има – някои те подкрепят, други не – но енергията е невероятна. А и има много италианци, които работят тук или идват на гости. Италианското влияние е силно.“

Арналди обаче умее да оценява и чисто американския дух на Ню Йорк. Спомня си колко силно е бил впечатлен при първото си посещение.

„Отсядам в центъра, така че обикалям доста, но вече съм бил шест пъти тук, така че мисля, че съм видял почти всичко,“ разказа той. „Харесва ми просто да мина по Пето авеню, да се поразходя с приятелката ми, да влезем в магазините. Но при следващите посещения започнах да се концентрирам повече върху тениса.

Като юноша, когато дойдох за първи път, бях страшно развълнуван. Отпаднах във втория кръг, но си казах: Боже, това е Ню Йорк. Сега обаче фокусът е върху тениса.

Арналди ще се надява това съсредоточаване да му се отплати във вторник, когато ще срещне 19-ия поставен Франсиско Серундоло в първия си мач на US Open 2025. За италианеца, който е с баланс 18-19 за сезона, това е шанс да добави голяма победа към една колеблива година.

Напоследък имах проблеми с контузии, затова се надявам просто да ги оставя зад гърба си, да играя тенис и да се наслаждавам,“ каза Арналди, който има баланс 5-2 на US Open, включително четвърти кръг през 2023-та, когато загуби от тогавашния №1 Карлос Алкарас. „На този американски тур имах проблем с ходилото, преди това с глезена. Не беше най-добрата година откъм травми, но се надявам това да е обратът.“