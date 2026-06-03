Арналди се наслаждава на успехите си в Париж и планира "нещо специално" с годеницата си

Италианският тенисист Матео Арналди се радва на страхотен край на сезона на клей. След като спечели турнир от сериите ATP Чаланджър 175 в Италия и достигна до третия кръг в Рим, италианецът е на първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем.

"Супер щастлив съм“, заяви тенисистът, заемащ 104-то място в световната ранглиста.

Но Арналди е щастлив не само на корта. Извън него той е само на няколко месеца от сватбата си с годеницата си Миа Савио. Двамата са заедно от 2022 г.

"Имах късмет, защото от самото начало тя успяваше да пътува на някои турнири с мен“, сподели Арналди пред ATPTour.com по-рано тази година. "Тя завършваше университет в Австралия. Бяхме от две различни държави, много далеч една от друга, така че трябваше да заживеем заедно доста бързо."

Арналди признава, че в началото не е било лесно. Двамата със Савио са водили различен начин на живот и произхождат от различни култури. С годините обаче те стават все по-близки и ще се оженят след тазгодишния US Open.

"Когато си отдаден на нещо, когато наистина те е грижа за другия човек, искаш нещата да се получат, казва Арналди. „Едно нещо води до друго и ето че тази година предстои брак, сватба. Това е нещо специално, което планираме. Повече работа за нея, не толкова за мен!"

Арналди и Савио се наслаждават на планирането на сватбата и най-вече на времето, което прекарват заедно, когато имат възможност.

"Харесва ни цялата подготовка. Единственият проблем е списъкът с гости. Той става все по-дълъг и по-дълъг, така че се наложи да съкратим някои имена“, каза Арналди със смях, преди да сподели колко е хубаво, когато Савио е с него по турнири. „Приятно е семейството да е с теб, да прекарвате време заедно и просто да се откъснеш малко от тениса и да се насладиш на една вечер навън."

Може да се каже, че Арналди е успял да се съсредоточи върху тениса си, докато Савио е поела по-голямата част от планирането.

"Тя е много по-добра от мен във взимането на решения, аз не бих избрал нищо. Но ще го направим в моя роден град, така че това вече е голямо нещо за мен. Тя може да избира, може да планира всичко и аз съм щастлив от това. Не искам да правя грешки или нещо подобно. Това е нашият ден, но е повече неин ден, така че тя трябва да го направи перфектен. Щастлива съпруга, щастлив живот.“

Савио, която често присъства на турнирите заедно с партньора си, е създала собствена марка за облекла за тенис и пилатес, която италианецът с гордост подкрепя.

„Тя се справя невероятно. Изгражда марката. Очевидно не е лесно в днешния свят да пробиеш в света на облеклото, защото има толкова много марки“, каза Арналди. „Всички правят толкова много неща. Сега дори модните марки правят спортни дрехи. Не е лесно, но тя беше много смела да се захване с това, да създаде своя собствена линия, и прави всичко сама.“

За Арналди е било важно да запазят връзката си по-скоро в личен план и да не смесват твърде много кариерите си, въпреки че Савио е играла тенис в гимназията и разбира спорта. „Но е хубаво да имаш някого, с когото можеш да говориш вечер или когато не се чувстваш комфортно да обсъждаш нещо с други хора“, обясни Арналди.

Това е било особено важно през последната година. Италианецът се бореше с упорита контузия на десния крак, която възпрепятстваше възхода му. По-рано тази година Арналди загуби осем от девет мача на всички нива, преди да обърне нещата с титлата си в Каляри.

„Тя беше до мен през цялото време на контузията. Бях извън игра за известно време. За първи път в живота ми бях контузен и отсъствах от тура. Прибирах се вкъщи и куцах, защото не можех да стъпя на крака си. Беше ми трудно. Не можех да върша и нормални неща в живота, защото не можех да ходя из къщата или да отида да взема нещо. Така че беше по-странно за мен – особено защото никога преди не бях преживявал това – а сега и паднах в ранглистата.“

В този неприятен за него период Савио му помага с разговори, които поддържат позитивното му мислене.

Казваше ми неща от рода на: "Ще се справиш, не е голяма работа, не е като да нямаш нивото" и подобни", разказва Арналди. "За същинския тенис не говорим много."

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