Арналди отново оцеля след епична 5-часова битка с Тиафо

Истински маратон сложи край на осминафиналите при мъжете на "Ролан Гарос". След епична битка, продължила 5 часа и 25 минути, Матео Арналди си осигури място на четвъртфиналите, надделявайки над Франсис Тиафо със 7:6, 6:7, 3:6, 7:6, 6:4 в мач, който ще се помни като един от най-забележителните в тазгодишното издание на турнира.

Целият мач бе като влакче на ужасите. Двамата си разменяха удари, като първо Арналди взе драматично първия сет, след това Тиафо направи обрат взимайки следващите два.

Голямата драма продължи и четвъртия сет. Дълго време Арналди беше на ръба на елиминацията и изглеждаше обречен. При изоставане с 1:4 и само на два гейма от поражението, той все пак намери сили да преобърне напълно развоя на срещата. Притиснат до стената, италианецът спечели пет поредни гейма, за да се върне в мача. Въпреки съпротивата на Тиафо, той в крайна сметка взе четвъртия сет след тайбрек, спечелен със 7 на 3 точки.

Този обрат напълно възроди интригата в и без това зрелищния двубой, наблюдаван от многобройната публика на корт „Сузан-Ленглен“, която остана по трибуните въпреки късния час. В изключително качествен пети сет двамата тенисисти продължиха да си разменят удари. В крайна сметка Арналди нанесе решителния такъв в перфектния момент, като проби за 4:4, преди да затвори мача при третия си мачбол няколко минути по-късно.

Със 74 печеливши удара и 18 аса, 25-годишният тенисист постигна една от най-големите победи в кариерата си и се класира за четвъртфиналите на турнира в Париж. Там той ще се изправи срещу своя сънародник Матео Беретини в изцяло италиански сблъсък за място на полуфиналите.

Двамата тенисисти прекараха на корт „Сузан-Ленглен“ над 5 часа, а срещата завърши през нощта, слагайки край на маратон, който ще остане като един от най-паметните мачове през тези две седмици в Париж.

