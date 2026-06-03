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  3. Силен ден за българките на Европейското по шахмат

Силен ден за българките на Европейското по шахмат

  • 3 юни 2026 | 21:51
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Силен ден за българките на Европейското по шахмат

Пет победи, едно реми и само една загуба записаха българските шахматистки в деветия кръг на европейското индивидуално първенство в Батуми, Грузия.

Двете най-добре представящи се до момента българки Нургюл Салимова и Надя Тончева са сред първите 15 в класирането два кръга преди края, като Салимова дели третата позиция и е само на половин точка от върха.

В деветия кръг бившата финалистка за Световната купа надделя с черните фигури над словенката Лаура Унук.Унук се предаде на 50-ия ход, само един преди да бъде матирана.

С успеха си Салимова събра 7 точки, с които дели местата от трето до седмо. По допълнителни показатели българката е шеста във временното класиране.

С 6 точки и на 14-о място е Надя Тончева. Също с черните фигури тя победи украинката Людмила Иваницка.

Победа записа и Белослава Кръстева, която се нуждаеше от 42 хода, за да спечели с белите фигури срещу испанката Моника Калсета. Така Кръстева вече има 5,5 точки и заема 37-ма позиция в подреждането.

Другите две български победи постигнаха Гергана Пейчева и Анджелика Ненова, които вече са с 5 и 4,5 точки съответно. Пейчева се справи със силната представителка на Азербайджан Гюнай Мамадзада, докато Ненова спечели срещу Ребека Хименес от Испания.

С по 5 точки, колкото има Пейчева, са още Габриела Антова и Виктория Радева. Антова направи реми с белите фигури с грузинката Инга Чархалашвили, докато Радева отстъпи с черните фигури пред Алина Бивол от Сърбия.

Преди предпоследния десети кръг в четвъртък в класирането водят украинката Анастасия Хнатишин и испанката Сабрина Вега с по 7,5 точки.

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