Надя Тончева победи №1 в схемата на ЕП по шахмат за жени

Надя Тончева записа изключително престижна победа над водачката в схемата Ставрула Цолакиду в третия кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия.

Състезателката на столичния Левски се наложи над най-силната гръцка шахматистка за 38 хода игра, след като я принуди са жертва дамата си още на 25-ия ход. Дори това обаче не помогна на Цолакиду, а така Тончева записа втората си поредна победа и вече има актив от 2,5 точки.

С по 2,5 точки са още две от българките - Габриела Антова и Нургюл Салимова. Антова, която спечели първите си две партии, днес направи реми с белите фигури срещу силната полска състезателка Моника Соцко на 32-рия ход. Салимова пък триумфира с черните фигури в българското дерби с Белослава Кръстева. Двете националки направиха много интересна партия, но в ендшпила проходната пешка на Салимова по h-вертикала се оказа от решаващо значение. Поражението остави Кръстева с 1,5 точки. Също с 1,5 точки е Виктория Радева, която загуби с черните фигури от деветата в стартовия списък Динара Вагнер от Германия.

Пред Кръстева и Радева с актив от 2 точки излезе Гергана Пейчева, която победи с черните фигури арменката Ани Нахапетян. Също с черните Анджелика Ненова завърши реми с Мартина Староста от Полша. Ненова има 1 точка на сметката си.

След първите три кръга седем шахматистки имат по 3 точки в класирането. Антова, Салимова и Тончева и разделят местата от осмо до 22-ро.

В четвъртък е четвъртият кръг от европейското първенство, което продължава до 5 юни.