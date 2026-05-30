Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте гладиаторските битки от SENSHI 31 в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени

Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени

  • 30 май 2026 | 20:18
  • 288
  • 1
Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени

Нургюл Салимова записа победа в шестия кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми.

Най-високо поставената българка в световната ранглиста спечели с белите фигури срещу представителката на домакините от Грузия Сопико Хухашвили. Така тя събра 4,5 точки, с които заема седмо място във временното класиране.

Сред първите 20 при преполовяването на турнира е и Надя Тончева. Тя е на 19-о място с 4 точки, след като днес допусна загуба с белите от испанката Сабрина, която излезе втора в подреждането с 5 точки.

С 4 точки, но на 32-ро място по допълнителни показатели, е и Белослава Кръстева. В шестия кръг тя направи реми с черните фигури с Гюнай Мамадзада от Азербайджан.

Виктория Радева записа втора поредна победа. С белите тя победи Лизабета Ляскевич от Беларус и вече има 3,5 точки. Също с 3,5 точки е и Габриела Антова, която направи реми с румънката Ирина Булмага.

Гергана Пейчева прекъсна серията си от две последователни поражения с победа над украинката Марица Цирулник, а Анджелика Ненова завърши реми с германката Луиза Башилина. Пейчева вече е с 3 точки, докато Ненова е с 2,5.

Едноличен лидер в класирането продължава да бъде Анастасия Хнатишин от Украйна, която днес регистрира шеста поредна победа. С белите тя спечели срещу Оливия Киолбаса от Полша.

В неделя предстои почивен ден за участничките на европейското първенство, а партиите продължават в понеделник със седмия кръг. Турнирът завършва на 5 юни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Александър Божилов спечели златен медал на състезание по триатлон в Румъния

Александър Божилов спечели златен медал на състезание по триатлон в Румъния

  • 30 май 2026 | 15:18
  • 335
  • 0
Шумен 1951 спечели титлата на рапира отборно за младежи в първия ден на Държавното първенство по фехтовка

Шумен 1951 спечели титлата на рапира отборно за младежи в първия ден на Държавното първенство по фехтовка

  • 30 май 2026 | 11:18
  • 906
  • 0
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Спортно училище "Юрий Гагарин" в Бургас

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Спортно училище "Юрий Гагарин" в Бургас

  • 30 май 2026 | 10:03
  • 909
  • 0
Надя Тончева с нова победа на Европейското по шахмат за жени

Надя Тончева с нова победа на Европейското по шахмат за жени

  • 29 май 2026 | 20:39
  • 1395
  • 2
Завърши първият ден от Държавното по фехтовка

Завърши първият ден от Държавното по фехтовка

  • 29 май 2026 | 20:21
  • 679
  • 0
Спортният министър не изключи отнемане на лицензите на федерации при нарушения

Спортният министър не изключи отнемане на лицензите на федерации при нарушения

  • 29 май 2026 | 20:18
  • 649
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ 1:1 Арсенал, греда на Кварацхелия и пропуск на Витиня

ПСЖ 1:1 Арсенал, греда на Кварацхелия и пропуск на Витиня

  • 30 май 2026 | 17:57
  • 27852
  • 119
Страхотна битка в Пловдив, всичко се решава в последните минути

Страхотна битка в Пловдив, всичко се решава в последните минути

  • 30 май 2026 | 20:44
  • 6642
  • 0
Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 38091
  • 72
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 27972
  • 188
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 21523
  • 71
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
  • 11422
  • 9