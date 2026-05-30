Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени

Нургюл Салимова записа победа в шестия кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми.

Най-високо поставената българка в световната ранглиста спечели с белите фигури срещу представителката на домакините от Грузия Сопико Хухашвили. Така тя събра 4,5 точки, с които заема седмо място във временното класиране.

Сред първите 20 при преполовяването на турнира е и Надя Тончева. Тя е на 19-о място с 4 точки, след като днес допусна загуба с белите от испанката Сабрина, която излезе втора в подреждането с 5 точки.

С 4 точки, но на 32-ро място по допълнителни показатели, е и Белослава Кръстева. В шестия кръг тя направи реми с черните фигури с Гюнай Мамадзада от Азербайджан.

Виктория Радева записа втора поредна победа. С белите тя победи Лизабета Ляскевич от Беларус и вече има 3,5 точки. Също с 3,5 точки е и Габриела Антова, която направи реми с румънката Ирина Булмага.

Гергана Пейчева прекъсна серията си от две последователни поражения с победа над украинката Марица Цирулник, а Анджелика Ненова завърши реми с германката Луиза Башилина. Пейчева вече е с 3 точки, докато Ненова е с 2,5.

Едноличен лидер в класирането продължава да бъде Анастасия Хнатишин от Украйна, която днес регистрира шеста поредна победа. С белите тя спечели срещу Оливия Киолбаса от Полша.

В неделя предстои почивен ден за участничките на европейското първенство, а партиите продължават в понеделник със седмия кръг. Турнирът завършва на 5 юни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google