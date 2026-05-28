Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по шахмат

Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия.

В партия от четвъртия кръг българката победи с белите фигури рускинята Варвара Полякова. До 50-ия ход позицията на дъската бе равна, въпреки че българката имаше пешка в повече. Грешка на Полякова обаче веднага бе наказана от Салимова и на 60-ия ход тя принуди съперничката си да се предаде.

Надя Тончева победи №1 в схемата на ЕП по шахмат за жени

С победата най-предно ранкираната българка в световната ранглиста събра 3,5 точки и разделя трето-шесто място във временното класиране.

С 3 точки пък е Надя Тончева. В четвъртия кръг тя направи реми с белите с Улвия Фаталийева от Азербайджан. Габриела Антова пък остава с 2,5 точки след поражение от друга представителка на азерите - Гюнай Мамадзада.

Българският шахмат е в голяма опасност

С 2,5 точки вече е и Белослава Кръстева, която спечели с черните фигури срещу италианката Теа Гуеци. Останалите три българки в турнира допуснаха поражения с белите фигури. Гергана Пейчева отстъпи пред Алиция Сливицка от Полша, Виктория Радева загуби от Юлия Лявонова от Беларус, а Анджелика Ненова бе надиграна от 11-годишната надежда на английския шахмат Бодхана Сивандан. Пейечва е с 2 точки, Радева - с 1,5, а Ненова е с актив от 1 точка.

В петък е петият кръг от европейското първенство, а до момента начело в класирането с максималните 4 точки са Елмира Мирзоева от Англия и Анастасия Хнатишин от Украйна.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg