Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по шахмат

Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по шахмат

  • 28 май 2026 | 20:52
  • 404
  • 0
Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по шахмат

Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия.

В партия от четвъртия кръг българката победи с белите фигури рускинята Варвара Полякова. До 50-ия ход позицията на дъската бе равна, въпреки че българката имаше пешка в повече. Грешка на Полякова обаче веднага бе наказана от Салимова и на 60-ия ход тя принуди съперничката си да се предаде.

Надя Тончева победи №1 в схемата на ЕП по шахмат за жени
Надя Тончева победи №1 в схемата на ЕП по шахмат за жени

С победата най-предно ранкираната българка в световната ранглиста събра 3,5 точки и разделя трето-шесто място във временното класиране.

С 3 точки пък е Надя Тончева. В четвъртия кръг тя направи реми с белите с Улвия Фаталийева от Азербайджан. Габриела Антова пък остава с 2,5 точки след поражение от друга представителка на азерите - Гюнай Мамадзада.

Българският шахмат е в голяма опасност
Българският шахмат е в голяма опасност

С 2,5 точки вече е и Белослава Кръстева, която спечели с черните фигури срещу италианката Теа Гуеци. Останалите три българки в турнира допуснаха поражения с белите фигури. Гергана Пейчева отстъпи пред Алиция Сливицка от Полша, Виктория Радева загуби от Юлия Лявонова от Беларус, а Анджелика Ненова бе надиграна от 11-годишната надежда на английския шахмат Бодхана Сивандан. Пейечва е с 2 точки, Радева - с 1,5, а Ненова е с актив от 1 точка.

В петък е петият кръг от европейското първенство, а до момента начело в класирането с максималните 4 точки са Елмира Мирзоева от Англия и Анастасия Хнатишин от Украйна.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Други спортове

Елитът на българската фехтовка се събира в София за държавното първенство

Елитът на българската фехтовка се събира в София за държавното първенство

  • 28 май 2026 | 17:15
  • 598
  • 0
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 20982
  • 79
Параолимпийските игри в Лос Анджелис 2028 ще бъдат най-мащабните в историята

Параолимпийските игри в Лос Анджелис 2028 ще бъдат най-мащабните в историята

  • 28 май 2026 | 14:42
  • 277
  • 0
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Сингапур

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Сингапур

  • 28 май 2026 | 12:57
  • 539
  • 0
Карлос Насар с приза за Спортист №1 на април

Карлос Насар с приза за Спортист №1 на април

  • 28 май 2026 | 12:22
  • 1064
  • 0
България има своя герой на световната билярдна сцена

България има своя герой на световната билярдна сцена

  • 28 май 2026 | 08:34
  • 1880
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 33537
  • 121
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 20982
  • 79
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 11772
  • 25
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 12668
  • 17
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 15955
  • 18
Антъни Гордън пристигна в Барселона

Антъни Гордън пристигна в Барселона

  • 28 май 2026 | 17:25
  • 10988
  • 51