Брезник бе домакин на последния кръг от Държавния отборен шампионат по шосейно колоездене

Последният, четвърти кръг от Държавния отборен шампионат по шосейно колоездене за юноши старша възраст и мъже се проведе в Брезник. Надпреварата бе съчетана със състезание за Купа „Брезник“. Инициативата е на Българската федерация по колоездене (БФК), а съорганизатор е Община Брезник.

Състезанието се проведе по 120-километрово трасе със седем обиколки, преминаващо през селата Бегуновци, Кошарево, Гигинци и Непразненци.

Генералният секретар на Българската федерация по колоездене Тодор Колев каза за БТА, че маршрутът е бил тежък, но много добър и е предоставил сериозна проверка за състезателите преди предстоящата 73-та Международна колоездачна обиколка на България, която ще започне след десет дни.

В класирането за Купа „Брезник“ при мъжете първото място зае Борислав Хаджистоянов от КК „Витоша“, следван от Борислав Иванов от „Левски“ и Йордан Петров от „Хемус“.

При юношите старша възраст победител в Купа „Брезник“ стана Данаил Иванов от „Хемус“, втори се класира Джан Ростенов от „Велекс“, а третото място зае Иван Милев от „Поморие“.

В крайното отборно класиране на Държавния отборен шампионат първите три места заеха „Левски“, „Хемус“ и „Долчини“.

Колев определи организацията на състезанието като много добра и посочи, че не са регистрирани инциденти. Осигурени са били необходимите мерки за безопасност, включително полицейско присъствие и медицинска помощ. „Всичко беше перфектно, нямаше инциденти, организацията беше на много добро ниво“, коментира Колев.

Той благодари на Община Брезник за съдействието при провеждането на надпреварата.

Идеята за провеждане на състезанието на територията на община Брезник е възникнала след контакт между треньори, които познават маршрутите в района, и ръководството на администрацията. Колев изрази надежда Купа „Брезник“ да се превърне в традиционно състезание и градът да продължи да бъде домакин на колоездачни прояви.

Наградите в отделните категории връчиха заместник-кметовете на Община Брезник Мария Добревска и Иван Бъчваров. Церемонията се състоя на градския площад.

Добревска даде висока оценка за Българската федерация по колоездене и на Районното управление на полицията в Брезник за съдействието при организацията на състезанието. По думите ѝ надпреварата е преминала безупречно и се е превърнала в празник за общината и за населените места, през които са преминали колоездачите. Тя допълни, че се надява състезанието да се превърне в традиция.

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