Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА е на прага на основната фаза в Лига Европа - на живо от Крит преди гостуването на ОФИ в плейоф от надпреварата
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България ще играе с Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 19 г.

България ще играе с Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 19 г.

  • 20 авг 2026 | 19:40
  • 256
  • 0
България ще играе с Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 19 г.

Националният тим на България ще играе с Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабаня (Унгария). Двубоят е утре от 10.00 часа сутринта.

Другите мачове противопоставят Германия срещу Естония, Испания срещу Турция и Англия срещу Дания. Победителите от Испания-Турция и Англия-Дания ще се срещнат в единия полуфинал, а победителите от Франция-България и Германия-Естония - в другия.

България се класира за тази фаза на надпреварата след три поредни победи в груповата фаза - над Португалия, Финландия и Полша.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

България на четвъртфинал на Европейското по бадминтон след трета поредна победа

България на четвъртфинал на Европейското по бадминтон след трета поредна победа

  • 20 авг 2026 | 15:53
  • 401
  • 2
Първи два медала за България от Европейското по вдигане на тежести до 17 г.

Първи два медала за България от Европейското по вдигане на тежести до 17 г.

  • 20 авг 2026 | 15:26
  • 511
  • 0
Сестри Стоеви загубиха от олимпийските вицешампионки на Световното в Индия

Сестри Стоеви загубиха от олимпийските вицешампионки на Световното в Индия

  • 20 авг 2026 | 15:20
  • 495
  • 0
Брезник бе домакин на последния кръг от Държавния отборен шампионат по шосейно колоездене

Брезник бе домакин на последния кръг от Държавния отборен шампионат по шосейно колоездене

  • 19 авг 2026 | 20:05
  • 1163
  • 1
Бадминтонистите ни до 19 г. с втора победа на Европейското отборно първенство

Бадминтонистите ни до 19 г. с втора победа на Европейското отборно първенство

  • 19 авг 2026 | 16:21
  • 1101
  • 0
България победи Португалия в първия си мач от Европейското отборно по бадминтон за юноши и девойки

България победи Португалия в първия си мач от Европейското отборно по бадминтон за юноши и девойки

  • 18 авг 2026 | 19:47
  • 948
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ОФИ и ЦСКА, "червените" без своя капитан

11-те на ОФИ и ЦСКА, "червените" без своя капитан

  • 20 авг 2026 | 19:59
  • 8243
  • 24
Песни на ЦСКА огласят таверните на Крит и крайбрежието на Средиземно море

Песни на ЦСКА огласят таверните на Крит и крайбрежието на Средиземно море

  • 20 авг 2026 | 19:35
  • 6311
  • 29
Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 30799
  • 73
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 19870
  • 29
Плейофният кръг в Лига Европа: Бешикташ, Ягелония и Лех с комфортен аванс, Ференцварош шокира Салах и Трабзонспор

Плейофният кръг в Лига Европа: Бешикташ, Ягелония и Лех с комфортен аванс, Ференцварош шокира Салах и Трабзонспор

  • 20 авг 2026 | 18:01
  • 10946
  • 5
Лига на конференциите: Започнаха нови три мача

Лига на конференциите: Започнаха нови три мача

  • 20 авг 2026 | 19:00
  • 8597
  • 5