България ще играе с Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 19 г.

Националният тим на България ще играе с Франция на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабаня (Унгария). Двубоят е утре от 10.00 часа сутринта.

Другите мачове противопоставят Германия срещу Естония, Испания срещу Турция и Англия срещу Дания. Победителите от Испания-Турция и Англия-Дания ще се срещнат в единия полуфинал, а победителите от Франция-България и Германия-Естония - в другия.

България се класира за тази фаза на надпреварата след три поредни победи в груповата фаза - над Португалия, Финландия и Полша.

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