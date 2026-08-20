Стефани и Габриела Стоеви след отпадането на Световното: Загубихме, боли и сме разочаровани, но няма отказване

Европейските шампионки по бадминтон на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева заявиха, че са разочаровани от отпадането в третия кръг на Световното първенство в Индия, но не мислят за отказване от спорта.

"Загубихме. Боли. Разочаровани сме. Но няма отказване. Един мач не определя целия ни сезон, нито всичко, което сме постигнали и през което сме преминали. Време е да оставим тази загуба зад гърба си, да се приберем, да си починем и след това отново да запретнем ръкави", написаха те в профила си в социалните мрежи.

"Нов сезон, нови турнири, нови цели и още много битки. Ще продължим да работим, да се борим и да вярваме, защото когато обичаш това, което правиш, отказването просто не е опция. До скоро, кортове. Още не сме приключили", добавиха сестрите.

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