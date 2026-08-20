България на четвъртфинал на Европейското по бадминтон след трета поредна победа

България постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабаня (Унгария).

Състезателите, водени от треньорите Иван Русев и Илиян Кръстев, надделяха над Полша с 2:1 и спечелиха първо място в група A2.

В първите си два мача българите победиха с по 2:0 Португалия и Финландия. Жребият за четвъртфиналите ще бъде по-късно днес.

Тимът е в състав Елена Попиванова, Виктория Попова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова, Георги Рупцов, Теодор Митев, Стилиян Нановски, Патрик Димитров и Майкъл Попов.

"Невероятна победа и класиране на първо място в групата. Думите са малко, за да опишат чувствата и емоциите. Този отбор имат сърца на победители", написа треньорът Иван Русев в социалните мрежи.

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