Дешан: Всички искат да са титуляри и трябва да внимаваме да няма разочаровани

Отборът на Франция продължава да се готви в родината си за предстоящия Мондиал. На сребърните медалисти от предишния форум им остават две контроли - срещу Кот д’Ивоар (4 юни, в Нант) и Северна Ирландия (8 юни, в Лил), преди да стартират срещу Сенегал (16 юни) във финалите. Другите съперници в групата са Ирак и Норвегия. Ето какво заяви по редица теми селекционерът Дидие Дешан:

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Килиан е в отлична форма, това е най-важното. И физически, и психически. Поддържам контакт с него. Наложи му се да разговаря с играчите, защото е капитан. Това, което се е случило в клубовете, остава там – сега сме в националния отбор. Тук с останалите момчета от групата той положи необходимите усилия. Притежава опит, какъвто останалите нямат. Това ще бъде третото му световно първенство. А отсреща също има сериозна конкуренция. Той е в много добро състояние.

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Той е добре, но ще бъде щаден. Ако трябваше да играе утре, щеше да играе. Но няма да играе. Става въпрос за управление на натоварването. Шестимата футболисти, участвали във финала на Шампионската лига, се присъединиха по-късно и ще трябва да разпределя игровото време между тях. Сега е моментът да го направя. Важно е да се съобразим с това, през което преминаха физически и психически. Когато са 23-ма, някои така или иначе може да не играят. А когато са 26… Важно е да бъдат ангажирани възможно най-много играчи, когато това е възможно.

За различните нива на физическо състояние

Всеки футболист имаше различен край на сезона. А тези шестимата от финала в ШЛ петима бяха усмихнати и очевидно са празнували доста. Но казах и на шестимата: край, това приключи. Клубният сезон ще го подновят догодина. Сега имаме обща цел. Цялата група трябва да бъде концентрирана върху нея. Когато нещата не вървят добре в клуба, националният отбор може да ти подейства добре. И обратното – когато всичко върви отлично, понякога е нужно малко да се приземиш.

За двубоя срещу Норвегия в груповата фаза

Преди да мисля за това, имаме два мача срещу Сенегал и Ирак. Гледах част от контрола (На Норвегия срещу Швеция 3:1 - бел.ред). Те направиха великолепни квалификации. Разполагат с много добри футболисти и са сред най-силните европейски отбори. Имат способността да постигат страхотни резултати и са изключително ефективни. Вкарват много голове.

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Разбира се, в главата си го имам. Но преди това има още два мача. В цялата група всички искат да бъдат титуляри. Не винаги обаче титулярите са точно 11, може да са 13 или 14. Ще внимаваме за евентуалното разочарование, което това може да създаде, както и за спецификата на играта в САЩ… Тези две срещи ще ни дадат ценни насоки. Предполагам, че и вие (журналистите - бел.ред.) вече имате известна представа за единайсетте… Макар че за две-три позиции…“ (усмихва се)

За нивото на Кот д’Ивоар

Това е една от много силните африкански и световни футболни нации. Разполагат с качествени играчи, с млади футболисти, които се утвърждават, както и с опитни състезатели, играещи в големи европейски клубове. Те имат потенциала да постигнат много добри неща.

"𝗟'𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲" 💙



Retour sur la rencontre avec l'@equipedefranceF 🙌 pic.twitter.com/Z4eqHDDmhj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2026

За срещата с френската публика и енергията, която тя носи

Това е една от целите. Винаги е хубаво да имаме този контакт с нашите привърженици, независимо къде се намираме. Подкрепата и ентусиазмът на публиката са важни за играчите както в Нант, така и в Лил.

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