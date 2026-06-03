Фонсека: Дадох всичко от себе си на корта

Жоао Фонсека не успя да се класира за първия си полуфинал в турнир от Големия шлем, след като във вторник отстъпи на Якуб Меншик на Ролан Гарос, но напуска Париж с високо вдигната глава.

"Тежък мач днес, но наистина позитивна седмица, заяви Фонсека. - Играх добър тенис тази седмица, а идвам след лека контузия и без никакви очаквания за този турнир, но въпреки това направих страхотно представяне. Така че, както казах, днес беше трудно, но със сигурност това е положителна седмица."

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След като бразилецът се бори за място на полуфиналите във втория турнир от Големия шлем за сезона, е лесно да се забрави, че той едва преодоля втория кръг.

Фонсека изоставаше с два сета срещу Дино Призмич на старта в Париж, а след това се оказа в същата позиция и срещу 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович. Но 19-годишният тенисист показа своята устойчивост на френския клей, записвайки най-доброто си представяне на "мейджър" турнир.

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"Този турнир ми дава повече увереност и убеденост да продължа напред, каза Фонсека. - И със сигурност разбирам малко повече тялото си и своите граници.“

Според играча, заемащ 25-о място в PIF ATP Live Rankings, през тези две седмици той е опознал „малко по-добре своите граници“. Фонсека не е знаел дали може да се справи с петчасов мач, но премина с отличие теста от четири часа и 53 минути срещу Джокович.

Joao Fonseca speaks at a press conference



I know my boundaries better now.



I didn't know if I could afford a game of 5 hours or 4 hours, and now I know.



I know in advance that I can be confident in my physical structure.



I think my mentality is also on the right track, having… — Fonseca fan🇮🇶 (@kazem97jb) June 3, 2026

"Все още не съм видял своя лимит, но вече знам, че мога да бъда спокоен за физическата си подготовка, каза Фонсека. - Мисля, че се чувствам по-комфортно с играта си и че манталитетът ми е на прав път. Мисля, че след двата мача, в които губех първите два сета, а след това се опитвах да направя нещо различно и да намеря други начини да играя, успях да се справя. Така че, да, мисля, че може би съм същият Жоао, но откриващ нови неща.“

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Фонсека също така отправи много комплименти към своя опонент Меншик, за когото каза, че „има наистина голям потенциал“. Чехът победи в три сета, за да достигне първия си полуфинал в турнир от Големия шлем.

"Сервисът му е невероятен. Начинът, по който се справи с важните точки, също е наистина впечатляващ, каза Фонсека. - Мисля, че той контролираше по-голямата част от мача, сервираше много добре и влизаше в корта с ретура си също много добре.“

„Неговият ретур, както на първи, така и на втори сервис, е доста навътре в корта и той оказва голям натиск върху противника. Днес той пропусна много малко ретури. Мисля, че това ме постави в трудна позиция“, добави Фонсека.

Въпреки че 19-годишният бразилския талант не успя да постигне още по-голям пробив, имаше много позитиви в представянето му в Париж. Сега Жоао ще си почине за кратко у дома, преди да започне сезона си на трева.

„Днес дадох най-доброто от себе си. Мисля, че оставих всичко, което имах, на корта, но, да, за съжаление беше денят на Якуб. Той игра добър тенис. Пожелавам му късмет“, завърши Фонсека.

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