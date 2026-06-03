Мощ и хладен разум: Меншик прегази Фонсека по пътя към първия си полуфинал в "Големия шлем"

Якуб Меншик за пореден път доказа защо е смятан за един от най-ярките млади таланти в тениса. Чехът надделя над Жоао Фонсека с 6:4, 6:3, 7:6(3) на четвъртфиналите на "Ролан Гарос" и се класира за първия си полуфинал в турнир от "Големия шлем".
В сблъсък между двама от най-добрите млади играчи, 20-годишният Меншик майсторски неутрализира мощните удари на Фонсека, за да стане първият тенисист, роден през 2004 г. или по-късно, достигнал до финалната четворка на голям турнир. Чехът диктуваше играта от основната линия и преминаваше в атака с огромна увереност, за да триумфира след два часа и 33 минути и да продължи мечтаното си представяне в Париж.
И за двамата това беше шърви четвъртфинал в турнир от "Шлема". Въпреки това, Меншик не се огъна под напрежението и стана най-младият чех в историята, достигнал до полуфинал на турнир от голямата четворка.
Следващият съперник на Меншик ще е вторият поставен и финалист от 2024 г. Александър Зверев, който също постигна трисетова победа, елиминирайки младия испанец Рафаел Ходар.
Фонсека пристигна на четвъртфиналите с набрана инерция, но и със сериозна умора. Бразилецът направи обрат от два сета пасив срещу рекордьора по титли от "Големия шлем" Новак Джокович в третия кръг, след което затвърди успеха си с четирисетова победа над двукратния финалист Каспер Рууд, прекарвайки общо 14 часа и 29 минути на корта в първите си четири мача.
Това натоварване може би допринесе за бавния му старт. Фонсека допусна три грешки от форхенд в петия гейм, за да изостане с ранен пробив, докато Меншик разчиташе на мощния си сервис и дисциплинирана игра от основната линия.
Меншик, който също бе преминал през два петсетови мача по пътя към финалната осмица, запази контрола и във втория сет, където многократно излизаше напред, за да наруши ритъма на Фонсека. Чехът демонстрира изящно докосване на мрежата, изпълнявайки серия от майсторски къси волета, които не оставиха шанс на опонента му.
Фонсека заслужи похвали за трите си поредни аса, с които завърши драматичната си победа срещу Джокович по-рано в турнира, но днес сервисът на Меншик открадна шоуто. Въпреки че загуби подаването си два пъти в изпълнения с обрати трети сет, чехът успя да използва началния си удар, за да парира всяка опасност.
Меншик бързо възстанови увереността си и макар да пропусна шест мачбола в драматичен гейм при сервис на съперника при 6:5, той успя да спечели тайбрека и да си осигури победата под затворения покрив на корт „Филип Шатрие“.
Чехът спечели 83% (54/65) от точките си на първи сервис и триумфира в 38 от 51 разигравания, в които излезе на мрежата.
Въпреки че Фонсека не успя да достигне до първия си полуфинал в "Шлема", той ще напусне Париж с високо вдигната глава. Бразилецът се изкачи с пет места до №25 в ранглистата на ATP, докато полуфиналистът Меншик е със седем позиции нагоре до №20.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages