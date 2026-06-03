Меншик след победата над Фонсека: Нивото и на двама ни на моменти беше нечовешко

Якуб Меншик и Жоао Фонсека напомниха на феновете, че бъдещето на тениса е в добри ръце. Двамата се изправиха един срещу друг във вечерната сесия на Ролан Гарос във вторник, като 20-годишният чех надделя над 19-годишния бразилец с 6:4, 6:3, 7:6(3), за да се класира за полуфиналите.
Краят на двубоя бе изключително драматичен. Меншик водеше с 6:5 в третия сет, но пропусна шест мачбола при сервис на съперника. След това обаче той се взе в ръце и в крайна сметка триумфира в тайбрека.
Мощ и хладен разум: Меншик прегази Фонсека по пътя към първия си полуфинал в "Големия шлем"
"Бих казал, че беше трудно и имаше големи очаквания и към двама ни – от публиката и от всички. Изключително съм щастлив от представянето си като цяло. Искам да кажа, че в едни 20-30 минути от мача нивото и от двама ни беше просто нечовешко в ключовите моменти“, заяви Меншик на пресконференцията си след мача.
"Дори след онези мачболи, които не успях да взема, когато водех с 6:5, се радвам, че останах психически концентриран и спокоен, и успях да вдигна нивото на играта си в тайбрека, за да бъда този, който го спечели“, добави той.
Меншик на два пъти изоставаше с пробив в третия сет, но след това поведе с 6:5. Фонсека отрази шест мачбола в изтощителен дванадесети гейм, включително един след като Меншик сбърка смаш, за да удължи сблъсъка.
Въпреки неуспеха, Меншик бързо се настрои за тайбрека.
"Бях по-съсредоточен върху моята игра, моето представяне и просто върху себе си, каза Меншик, попитан как е успял бързо да се префокусира. В този момент, дори когато публиката изригваше, не можех да чуя нищо. Бях толкова в зоната и толкова концентриран, че всъщност се фокусирах само върху всяка следваща точка.“
По-рано през турнира Меншик преодоля Мариано Навоне и Андрей Рубльов в петсетови битки, а също така победи и звездата от топ 10 Алекс де Минор. 20-годишният тенисист, който играеше на първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем, изпита известен дискомфорт в левия си крак по време на сблъсъка с Фонсека, но успя да преодолее проблема.
"За съжаление, в края на втория сет започнах да усещам дискомфорт в левия си крак, който ме дразнеше по време на сервис, каза Меншик. - Притеснявах се какво е. За щастие, беше просто мускулен спазъм. Поради това леко загубих концентрация. Затова началото на третия сет не беше такова, каквото исках.“
„Но с напредването на мача и третия сет, и с нарастването на напрежението, болката започна леко да намалява. Започнах изобщо да не я усещам, за което, разбира се, съм много щастлив, че не е нищо сериозно“, допълни той.
Меншик ще трябва да бъде в най-добрата си форма, ако иска да преодолее Александър Зверев на полуфинала в петък. Зверев е загубил само един сет досега във френската столица и води на Меншик с 1-0 в тяхното съперничеството, след като наскоро победи 27-ия в ранглистата на клей в Мадрид.
Меншик е готов за предизвикателството срещу втория поставен и трикратен финалист от Големия шлем.
"С напредването на турнира играя все по-добре и по-добре“, каза Меншик. - Дори мачът със Саша в Мадрид, разбира се, беше оспорван. Беше във формат два от три сета. Сега ситуацията е различна, полуфинал. Бих казал по-голям мач, три от пет сета. Вълнувам се за предизвикателството."
Знаете ли, че?
20-годишният Меншик е най-младият чех в историята, достигнал до полуфинал на турнир от Големия шлем, и е първият тенисист, роден през 2004 г. или по-късно, който се класира за финалната четворка на „мейджър“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google