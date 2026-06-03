Меншик след победата над Фонсека: Нивото и на двама ни на моменти беше нечовешко

Якуб Меншик и Жоао Фонсека напомниха на феновете, че бъдещето на тениса е в добри ръце. Двамата се изправиха един срещу друг във вечерната сесия на Ролан Гарос във вторник, като 20-годишният чех надделя над 19-годишния бразилец с 6:4, 6:3, 7:6(3), за да се класира за полуфиналите.

Краят на двубоя бе изключително драматичен. Меншик водеше с 6:5 в третия сет, но пропусна шест мачбола при сервис на съперника. След това обаче той се взе в ръце и в крайна сметка триумфира в тайбрека.

Мощ и хладен разум: Меншик прегази Фонсека по пътя към първия си полуфинал в "Големия шлем"

"Бих казал, че беше трудно и имаше големи очаквания и към двама ни – от публиката и от всички. Изключително съм щастлив от представянето си като цяло. Искам да кажа, че в едни 20-30 минути от мача нивото и от двама ни беше просто нечовешко в ключовите моменти“, заяви Меншик на пресконференцията си след мача.

"Дори след онези мачболи, които не успях да взема, когато водех с 6:5, се радвам, че останах психически концентриран и спокоен, и успях да вдигна нивото на играта си в тайбрека, за да бъда този, който го спечели“, добави той.

Меншик на два пъти изоставаше с пробив в третия сет, но след това поведе с 6:5. Фонсека отрази шест мачбола в изтощителен дванадесети гейм, включително един след като Меншик сбърка смаш, за да удължи сблъсъка.

Въпреки неуспеха, Меншик бързо се настрои за тайбрека.

"Бях по-съсредоточен върху моята игра, моето представяне и просто върху себе си, каза Меншик, попитан как е успял бързо да се префокусира. В този момент, дори когато публиката изригваше, не можех да чуя нищо. Бях толкова в зоната и толкова концентриран, че всъщност се фокусирах само върху всяка следваща точка.“

По-рано през турнира Меншик преодоля Мариано Навоне и Андрей Рубльов в петсетови битки, а също така победи и звездата от топ 10 Алекс де Минор. 20-годишният тенисист, който играеше на първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем, изпита известен дискомфорт в левия си крак по време на сблъсъка с Фонсека, но успя да преодолее проблема.

"За съжаление, в края на втория сет започнах да усещам дискомфорт в левия си крак, който ме дразнеше по време на сервис, каза Меншик. - Притеснявах се какво е. За щастие, беше просто мускулен спазъм. Поради това леко загубих концентрация. Затова началото на третия сет не беше такова, каквото исках.“

„Но с напредването на мача и третия сет, и с нарастването на напрежението, болката започна леко да намалява. Започнах изобщо да не я усещам, за което, разбира се, съм много щастлив, че не е нищо сериозно“, допълни той.

Jakub Mensik’s reaction after beating João Fonseca to reach the Roland Garros Semifinals



20 years old



He passes Ivan Lendl as the youngest Czech man in the Open Era to reach a Grand Slam Singles SF



Tremendous moment



Tremendous young talent



🇨🇿🥹 pic.twitter.com/PKoywfvDaE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 2, 2026

Меншик ще трябва да бъде в най-добрата си форма, ако иска да преодолее Александър Зверев на полуфинала в петък. Зверев е загубил само един сет досега във френската столица и води на Меншик с 1-0 в тяхното съперничеството, след като наскоро победи 27-ия в ранглистата на клей в Мадрид.

Меншик е готов за предизвикателството срещу втория поставен и трикратен финалист от Големия шлем.

"С напредването на турнира играя все по-добре и по-добре“, каза Меншик. - Дори мачът със Саша в Мадрид, разбира се, беше оспорван. Беше във формат два от три сета. Сега ситуацията е различна, полуфинал. Бих казал по-голям мач, три от пет сета. Вълнувам се за предизвикателството."

Знаете ли, че?

20-годишният Меншик е най-младият чех в историята, достигнал до полуфинал на турнир от Големия шлем, и е първият тенисист, роден през 2004 г. или по-късно, който се класира за финалната четворка на „мейджър“.

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