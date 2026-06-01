Алекс Грозданов: Важно е да играем мач за мач и да надградим

Световните вицешампиони от 2025 година от националния отбор на България проведоха днес открита тренировка в тренировъчната зала на "Арена СамЕлион" в Самоков.

Тимът, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, провежда първия етап от подготовката си за Волейболната Лига на нациите.

"Това е голяма мотивация нашите успехи от Световното първенство. За всеки от нас е имало добро посрещане. Огромна мотивация и енергия. Всички сме пораснали през изминалия сезон. Знаем колко още трябва да работим, за да стигнем там където искаме. Важно е да зарадваме народа. Важно е да играем мач за мач и да надградим. Малката крачка, която не ни достигна през миналата година да играем на финалите във VNL. Настроението е същото. Искаме да работим и се забавляваме на игрището. Всичко е по старо му", Алекс Грозданов.

"Всеки мач е необходимо да го изиграем по -най-добрия начин. Ще имаме трудни съперници и тежки мачове, но трябва да се борим на 110%. Новите лица са израснали заедно с нас. Колективът продължава да е добър. Не мисля, че има с какво да се свиква. Винаги съм искал да давам пример. Да показвам как се случват нещата. Марти Атанасов също го прави това нещо нон-стоп. Не смятам, че тежи капитанската лента", добави капитанът на България.

