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Поставиха цели на националите за сезона

  • 3 юни 2026 | 10:18
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Състоя се и среща между ръководството на Българската федерация по волейбол в лицето на президента Любомир Ганев, първият вицепрезидент Петър Кънев, координаторът на националните отбори Николай Иванов, националния отбор и треньорския щаб, на която бяха обсъдени предстоящите цели и очаквания за сезона.

Националният отбор заминава днес, 3 юни, за Аржентина, където ще проведе последния етап от подготовката си преди началото на VNL. България ще изиграе контролна среща срещу домакините на 6 юни в Росарио, а официалният старт на „лъвовете“ в турнира е на 10 юни от 19:00 часа срещу Белгия.

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