Поставиха цели на националите за сезона

Състоя се и среща между ръководството на Българската федерация по волейбол в лицето на президента Любомир Ганев, първият вицепрезидент Петър Кънев, координаторът на националните отбори Николай Иванов, националния отбор и треньорския щаб, на която бяха обсъдени предстоящите цели и очаквания за сезона.

Националният отбор заминава днес, 3 юни, за Аржентина, където ще проведе последния етап от подготовката си преди началото на VNL. България ще изиграе контролна среща срещу домакините на 6 юни в Росарио, а официалният старт на „лъвовете“ в турнира е на 10 юни от 19:00 часа срещу Белгия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google