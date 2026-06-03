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Продължава полската приказка на "Ролан Гарос"

  • 3 юни 2026 | 14:33
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Продължава полската приказка на "Ролан Гарос"

Полякинята Мая Хвалинска се класира за за полуфиналите на "Ролан Гарос".

24-годишната тенисистка се наложи със 7:6(3), 6:3 над рускинята Анна Калинская и продължи сензационното си представяне във френската столица, записвайки осма поредна победа. Хвалинска започна участието си в турнира от квалификациите, където записа три победи, а вече има и пет в основната схема, като в осемте срещи е загубила общо само един сет.

За Хвалинска това е първи полуфинал в турнир от Големия шлем при едва третото ѝ участие в основна схема. До момента нейният най-добър резултат бе втори кръг на "Уимбълдън" през 2022 година.

За да победи 22-рата в схемата Калинская, Хвалинска използва изключително големия брой непредизвикани грешки на рускинята - общо 47. Тя реализира общо седем пробива в мача, като в първия сет водеше с 5:1 гейма, а във втория имаше аванс от 4:1. Въпреки убедителния си аванс в първия сет, квалификантката бе напът да го изпусне, допускайки да се стигне до тайбрек. В него обаче тя се наложи със 7:3 точки, въпреки че изоставаше с 2:3.

За място място финала Хвалинска ще играе с победителката от двубоя между световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус и Диана Шнайдер от Русия. С представянето си до момента в Париж полякинята ще си осигури и рекордно изкачване в световната ранглиста. От понеделник тя ще бъде сред първите 30 в света. В момента тя е 114-та - само на една позиция зад рекордното ѝ 113-то място.

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Снимки: Imago

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