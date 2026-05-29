Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

Дебютантът във Формула 4 Италия Любослав Руйков спечели първите си точки в общото подреждане във втория кръг във Валелунга, но признава, че не е доволен от старта на сезона.

„Все още ми липсва темпо в квалификациите, като най-неприятното е, че от тима не могат да ми кажат какво точно става с колата – заяви за Sportal.bg Руйков. – Правя все по-малко грешки, но има обиколки, в които изоставам на над 1 секунда. Колата ми все още не е достатъчно бърза, това е.

Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

„Нямам скорост на правите, излизам добре от завоите, подавам газ там, където го правят и най-бързите, спирам за завоите също като тях, но на правите губя много време.

„На първата права във Валелунга губех по две десети и половина от секундата във всяка една обиколка. В състезанията другите стават по-бавни в сравение с квалификацията, което е нормалното, а при мен сякаш няма разлика и започвам да се боря за позиции, но от по-задна стартова редица.“

Любо Руйков завърши 20-и в квалификацията на „Валелунга“

В същото време Руйков прогресира бързо и в класирането на дебютантите – след първите два кръга той е седми, а тази година във Формула 4 Италия дебютираха общо 23 пилоти.

„Факт е, че във Валелунга имахме подобрение в темпото – допълни Руйков. – Но трябва още много работа. С Формула 4 Италия Трайдънт влиза в тези шампионати в Европа и съм наясно, че не можем все още да се сравняваме с най-силните тимове като Према, Мафи или Ван Амерсфорт, затова и работим усилено.“

Сезонът на Любо Руйков във Формула 4 Италия продължава на 20-21 юни на легендарната писта „Монца“.

Никола Цолов след наказанието: Предателство, ще се върна по-силен!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google