Фабиан Шер остава в Нюкасъл, четирима си тръгнаха

Нюкасъл обяви продължаване на договора си със защитника Фабиан Шер. Споразумението е за една година. Предишният договор на швейцареца изтичаше на 30 юни.
34-годишният Шер е с Нюкасъл от 2018 г. Той е изиграл 251 мача за „свраките“, в които е отбелязал 22 гола и е дал 10 асистенции. Швейцарският национал има 21 мача и 1 гол на своя сметка през сезон 2025/26.
Междувременно, Нюкасъл обяви напускането на четирима играчи. Вратарят Аарън Рамсдейл се завръща в Саутхамптън след наема си. Защитникът Мат Таргет и вратарите Джон Ръди и Макс Томпсън също си тръгват поради изтичане на договорите им. Таргет прекара миналия сезон под наем в Мидълзбро, докато Томпсън игра в Еър Юнайтед.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago