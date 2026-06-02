Фабиан Шер остава в Нюкасъл, четирима си тръгнаха

Нюкасъл обяви продължаване на договора си със защитника Фабиан Шер. Споразумението е за една година. Предишният договор на швейцареца изтичаше на 30 юни.

34-годишният Шер е с Нюкасъл от 2018 г. Той е изиграл 251 мача за „свраките“, в които е отбелязал 22 гола и е дал 10 асистенции. Швейцарският национал има 21 мача и 1 гол на своя сметка през сезон 2025/26.

There’s no place like home 🖤🤍 pic.twitter.com/PPhrx2vLdP — Fabian Lukas Schär (@fabianschaer) June 2, 2026

Междувременно, Нюкасъл обяви напускането на четирима играчи. Вратарят Аарън Рамсдейл се завръща в Саутхамптън след наема си. Защитникът Мат Таргет и вратарите Джон Ръди и Макс Томпсън също си тръгват поради изтичане на договорите им. Таргет прекара миналия сезон под наем в Мидълзбро, докато Томпсън игра в Еър Юнайтед.

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Снимки: Imago