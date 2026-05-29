Киърън Трипиър си намери отбор в Англия

Бившият национал на Англия Киърън Трипиър ще се присъедини като свободен агент към изпадналия от Премиър лийг тим на Уулвърхамптън, съобщава „Скай Спортс“. 35-годишният десен бранител се е споразумял за двугодишен договор с опцията за неговото удължаване за още един допълнителен сезон. Сделката с „вълците“ ще бъде потвърдена след медицинските прегледи на опитния защитник, които ще се проведат през следващата седмица, когато англичанинът се завърне от семейна почивка.

През идния месец Трипиър ще сложи край на четиригодишния си престой в Нюкасъл, където изигра 160 мача и отбеляза 4 гола, отбелязва БТА.

Уулвс се пребориха с няколко европейски клуба, за да привлекат бившия футболист на Тотнъм. Наставникът Роб Едуардс вижда Киърън Трипиър като лидер, който може да помогне на отбора веднага да се завърне в английския елит.

След осем последователни сезона във Висшата лига „вълците“ завършиха на последното място с едва 20 точки и изпаднаха в Чемпиъншип.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google