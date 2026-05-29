Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Киърън Трипиър си намери отбор в Англия

Киърън Трипиър си намери отбор в Англия

  • 29 май 2026 | 20:59
  • 1487
  • 1
Киърън Трипиър си намери отбор в Англия

Бившият национал на Англия Киърън Трипиър ще се присъедини като свободен агент към изпадналия от Премиър лийг тим на Уулвърхамптън, съобщава „Скай Спортс“. 35-годишният десен бранител се е споразумял за двугодишен договор с опцията за неговото удължаване за още един допълнителен сезон. Сделката с „вълците“ ще бъде потвърдена след медицинските прегледи на опитния защитник, които ще се проведат през следващата седмица, когато англичанинът се завърне от семейна почивка.

През идния месец Трипиър ще сложи край на четиригодишния си престой в Нюкасъл, където изигра 160 мача и отбеляза 4 гола, отбелязва БТА.

Уулвс се пребориха с няколко европейски клуба, за да привлекат бившия футболист на Тотнъм. Наставникът Роб Едуардс вижда Киърън Трипиър като лидер, който може да помогне на отбора веднага да се завърне в английския елит.

След осем последователни сезона във Висшата лига „вълците“ завършиха на последното място с едва 20 точки и изпаднаха в Чемпиъншип.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Доскорошен български национал преподписа в Германия

Доскорошен български национал преподписа в Германия

  • 29 май 2026 | 18:01
  • 2806
  • 1
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 6503
  • 7
Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

Маркиньос: Ще дадем всичко да спечелим отново ШЛ, подготвили сме се за статичните положения на Арсенал

  • 29 май 2026 | 17:32
  • 2517
  • 0
Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

Дембеле: Трябва да печелим ШЛ по няколко пъти, ако искаме да сме големи играчи

  • 29 май 2026 | 17:27
  • 2992
  • 5
Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

Дешан: Не отричам, че сме сред фаворитите, но не ми харесва, че много хора вече ни виждат на финала

  • 29 май 2026 | 17:10
  • 2129
  • 0
Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

Крьонке: Заслугата е на Микел Артета и футболистите, финалът в събота няма да повлияе на това кои сме ние

  • 29 май 2026 | 15:39
  • 1775
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 39572
  • 256
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 5451
  • 3
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 24333
  • 14
Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 41411
  • 47
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 6503
  • 7
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 20:05
  • 2984
  • 7