  • 2 юни 2026 | 14:34
  • 870
  • 2
ЦСКА и Янев зарадваха деца на 1 юни

За втора поредна година ЦСКА беше част от най-голямото детско изложение по случай 1 юни, а хилядите усмивки на малките армейци и техните семейства превърнаха събитието в истински празник.

Един от най-вълнуващите моменти беше срещата на привържениците със старши треньора Христо Янев, който отдели време за снимки, автографи и разговори с всеки, пожелал да се докосне до любимия клуб.

Голямата изненада беше трофеят, който донесе толкова много радост и гордост, спечелената Купа на България.

Десетки деца и техните семейства имаха възможността не само да я видят отблизо, но и да се снимат с него, създавайки спомени, които ще останат завинаги в сърцата им.

Благодарим на всички малки и големи армейци, които посетиха нашия щанд и споделиха с нас този специален празник. Вашият ентусиазъм и любов към ЦСКА превърнаха деня в истинско червено събитие.

Участието на клуба в Kids Expo Bulgaria за втора поредна година затвърди стремежа на ЦСКА да бъде близо до децата и техните семейства. Защото именно те са бъдещето на армейската общност, а най-ценните победи са тези, които носят радост, вдъхновение и мечти на най-малките привърженици.

