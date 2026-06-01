Сериозен интерес към фен картите на ЦСКА

От ЦСКА отчитат сериозен интерес към фен картите в първите часове след старта на регистрацията. Стотици привърженици вече се сдобиха с пластиката, чрез която ще става закупуването на абонаментни карти или билети за мачовете на "армейците" на стадион "Българска армия".

Стартира фен регистрацията на ЦСКА

"Още в първите часове стотици верни „армейци“ се сдобиха с новата клубна карта на ЦСКА! Очакваме ви пред Сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ – без почивен ден (работно време 8:00-19:30 ч.)

Напомняме, че съвсем скоро ЦСКА ще стартира и обиколка с мобилни станции във всички краища на България. Очаквайте подробен график по дни и градове! Обратно у дома!", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google