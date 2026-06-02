  Съперникът на Перес: Родри идва в Реал Мадрид, а утре ще разкрия още един нов

  • 2 юни 2026 | 13:48
Кандидатът за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме обяви, че Родри е испанският национал, който ще доведе в клуба, ако спечели изборите. Вотът е идната неделя (7 юни) и срещу него се изправя фаворитът Флорентино Перес. Отделно Рикелме обеща утре (сряда) да разкрие името на втория договорен от него нов играч, който обаче е чужденец.

Отделно той отново напомни, че вече вече е намерил наставник на тима, но това не е Жозе Моуриньо. Той се зарече да разкрие името му след сряда. Другата новина от интервюто му пред “Кадена Сер” е, че се е разбрал с легендата Раул да стане спортен директор на Реал Мадрид.

Родри е страхотен футболист, носител на „Златната топка“, мадридчанин и обожавам играч като Родри за Реал Мадрид. Ако стана президент, футболист като Родри ще играе в Реал Мадрид. Но все още не съм президент, а той има договор с клуба си и това трябва да се уважава. Имал съм контакти с неговия представител. Той е едно от двете имена, по които сме работили и които ще обявим в следващите дни”, обясни Рикелме.

“Вторият договорен играч е чужденец и бих искал да го обявя в сряда“, продължи кандидатът за президент.

“Вече имам треньор - припомни Рикелме. - Идеята ми е да обявявам имена през цялата седмица. Всеки ден да поднасям нови изненади с големи професионалисти, някои от които големи „мадридисти“, които ще се присъединят. Името ще го съобщя след другия играч, след сряда. Моуриньо? Той е голям треньор, който имаше своя момент в Реал Мадрид, но не е това, от което се нуждаем в момента. Артета? Той е страхотен треньор. Направи страхотен сезон с Арсенал, но има и други големи треньори.“

“Относно Раул - да, вече съм го договорил. Той е испанец. За този проект и в ситуацията, в която се намира клубът, трябва да се върнем към тези ценности, към този „мадридизъм“, към ДНК-то на клуба.

Това трябва да е легенда на Реал Мадрид, заобиколен от големи професионалисти, някой, който е изиграл над 740 мача за Реал Мадрид, 16 сезона, вкарал е над 300 гола, има над 100 мача за националния отбор... Няма друг, който да познава „белия дом“ по-добре. И това е човекът, когото избрахме. Това е правилният човек, който да поведе спортния проект, който предстои в Реал Мадрид. Това е дон Раул Гонсалес Бланко. Ако аз съм президент, Раул ще бъде спортният директор на Реал Мадрид.”

Кандидатът разказа и как го е убедил бившия нападател да приеме предложението: „Трябваше да му обясня проекта, какво очакваме от него и какво смятаме, че може да допринесе. Няма по-подходящ човек за тази позиция от него. Освен това, редица легенди на Реал Мадрид ще бъдат част от проекта.“

В продължение на няколко сезона Раул работеше в школата на Реал Мадрид, но никога не попадна в сметките на Флорентино Перес за евентуален наставник на първия тим. Той напусна работата си при “белите” преди година.

После Енрике Рикелме разкритикува Флорентино Перес: “Сигурното е, че той ще продаде клуба, следващото е, че трябва да си купим очила на Apple за 4500 евро, за да могат членовете да гледат футбол у дома, а третото е да се говори, говори и говори за мен. Не искам аз да бъда неговата кампания, нека предложи социална, спортна и финансова програма и това ще ми се стори перфектно. Бих се радвал да дебатираме, но той не иска.“

“Дори не знам дали бих се кандидатирал в бъдеще. Този път се кандидатирах, за да спра продажбата на клуба. Това беше моята основна червена линия. Ако за някого имаше съмнения, вчера в „El País“ стана ясно, че те ще отворят Устава за продажба на клуба”, завърши той.

