Топките на Световното това лято ще се зареждат преди всяка среща

Топките, използвани по време на мачовете от Световното първенство по футбол, трябва да се зареждат преди всеки двубой, защото имат сензор за движение, съобщава списание Newsweek. Сензорите на топката ще проследяват всяко докосване и ще помагат за вземане на решения за евентуални засади, игра с ръка и при други често срещани ситуации. Цялата информация ще се предава в стаята, в която се помещават видео асистент-съдиите. Сензорът може да работи до шест часа.

„Всяка топка се зарежда на специална стойка на стадиона преди началото на мача, за да се осигури оптималното й състояние през целия мач и след него“, каза представител на Adidas пред изданието. „Батериите отговарят на най-високите стандарти, което им позволява да издържат няколко пъти по-дълго от продължителността на мача.

По време на тестовете по време на последните две световно и европейско първенство по футбол през 2024 и 2025 година, никога не ни се е налагало да сменяме топка поради изтощена батерия“, добави той. На последното Световно първенство също беше използвана високотехнологична, зареждаща се топка. За разлика от Мондиал 2022 обаче, сензорът вече е вграден отстрани на топката, а не в центъра ѝ. Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли и на него първи път ще участват 48 отбора.

Снимки: Gettyimages