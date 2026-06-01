Естебан Окон се включи в дискусията за най-великия пилот във Формула 1

Пилотите във Формула 1 рядко коментират свои колеги и съперници, без значение дали става въпрос за настоящи или минали. Също така, много малко от тях се интересуват от историята на спорта и постиженията на тези, които са се състезавали когато те не са били родени или пък са били съвсем малки.

Има и изключения и сред тях се оказа пилотът на Хаас Естебан Окон, който се включи в безкрайната дискусия за това дали може да бъде определен най-великият пилот в историята на Формула 1.

F1's GOAT debate is one of the most difficult to answer 🐐



But we asked lifelong F1 fan and fellow racer @PatrickDempsey give it a try in a game of winner stays on!#F1 pic.twitter.com/7tRvXHnppy — Formula 1 (@F1) June 1, 2026

Ферари получава право на две подобрения на двигателя?

Всяка ера от развитието на спорта има своите звезди и повечето специалисти и фенове са на мнение, че реално няма как да сравняваме Хуан Мануел Фанджо, Джим Кларк, Джеки Стюарт, Ален Прост, Ники Лауда, Айртон Сена, Фернандо Алонсо, Макс Верстапен или Люис Хамилтън, дори и някои от тях да са се състезавали един срещу друг.

ФИА тихо се отказа от двата задължителни бокса в Монако

„Например, трудно е да сравняваме Люис Хамилтън и Михаел Шумахер – обясни Окон пред Sport Bible. – В един момент кариерите им във Формула 1 са се засекли, но те са карали различни автомобили. Няма съмнение, че Люис е един от най-добрите пилоти за всички времена и той е най-добрият на нашето време. Мисля, че трябва да се съгласите с това, тъй като в този период той е най-успешният пилот.“

Макс Верстапен: За Монако ще ми трябва нов гръб

Люис Хамилтън и Михаел Шумахер имат по 7 титли, Хамилтън има повече победи, а Шумахер е най-успешният пилот в историята на Ферари, тъй като спечели със Скудерията 5 от титлите си. Хамилтън пък е №1 в историята на Мерцедес и на практика всички големи успехи на тима в новата история на Формула 1 са свързани с британеца.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages