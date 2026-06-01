Център подписа с Дея

201-сантиметровият централен блокировач Виктор Бодуров, световен вицешампион с националния отбор по волейбол до 19 години през 2021-а в Иран, е поредното ново попълнение в Дея спорт.

През изминалия сезон юношата на Славия носеше екипа на Монтана, а преди това на Добруджа.

Собственикът и президент на Дея д-р Александър Маджуров категорично отрече, че ще привличат досегашния център на градския съперник Нефтохимик Венцислав Рагин.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

