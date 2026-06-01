Аспарух Аспарухов: Дай Боже, да играем още по-добре! Целта е да продължаваме да се развиваме като отбор

Световните вицешампиони от 2025 година от националния отбор на България проведоха днес открита тренировка в тренировъчната зала на "Арена СамЕлион" в Самоков.

Тимът, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, провежда първия етап от подготовката си за Волейболната Лига на нациите.

"Емоциите останаха. Отмина малко време и можахме да ги осмислим малко повече. Дай Боже, да играем още по-добре. Нормално е да има очаквания към нас. Това ни дава много мотивация, за да работим още повече. Целта е да продължаваме да се развиваме като отбор. Видя се какво можем да правим. Искаме по-добро класиране и работим здраво за това. Не виждам разлика в нас. Но другите отбори как гледат на нас не ни интересува. Ние си гоним нашите неща. България отново ще бъде волейбол през септември", заяви Аспарух Аспарухов.

