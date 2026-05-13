  Дея привлече център от Бразилия

Дея привлече център от Бразилия

  • 13 май 2026 | 15:07
След като обяви привличането на бившия национал Цветан Соколов, ръководството на Дея спорт продължава със селекцията за новия сезон 2026/27 във волейболния елит.

Д-р Маджуров: Договорът на Цветан Соколов е за 2+1 години

Бразилец, който играе на поста централен блокировач, но се подвизава и като диагонал, е първото ново чуждестранно попълнение. Екипът на бургаския клуб облича Виктор Хуго Миранда де Алкантара, който вече официално е подписал своя договор, съобщи BGvolleyball.com президентът на клуба Александър Маджуров.

28-годишният състезател, който е висок 201 сантиметра, има няколкогодишен опит в Европа в различни клубове. За последно е бил в Чехия, където през сезон 2025/25 е част от Карловарско (Карлови Вари). Преди това се е подвизавал в испанския АА (Еспинхо) и три поредни години е играл в австрийското първенство, къдено носи екипа на СК Задруга Айх/Доб.

„Продължаваме със селекцията за новия сезон. Ще вземем още един чужденец, но засега все още водим проговори. До края на месец май ще се постараем да изчистим всички стари задължения, които сме имали. За новия сезон излизаме на чисто и градим нов проект“, коментира за BGvolleyball.com Александър Маджуров.

