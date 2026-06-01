Любо Ганев: Вярвам, че момчетата ще се раздадат до краен предел

Световните вицешампиони от 2025 година от националния отбор на България проведоха днес открита тренировка в тренировъчната зала на "Арена СамЕлион" в Самоков.

България отново ще бъде волейбол през септември!

Тимът, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, провежда първия етап от подготовката си за Волейболната Лига на нациите.

"Казах им на момчетата, че продължаваме по същи път към Лос Анджелис 2028. Казах им да продължават да се влагат в мачовете, както и до сега. Ние като федерация ще направим всички, което им е необходимо. Ние вярваме на 100% в този отбор. За първи път имаме и застраховател, ако недей си Боже, има контузии. Пожелах им никой да не се възползва от това. Ще играем със сърце и душа за България. Играта на всеки един съотборник зависи от този до него. Казах им да се подкрепят и да се помагат. Договорът на Бленджини бе за 3+2 години, но вече е подновен автоматично и то напълно заслужено. Искам да благодаря на инж. Петър Георгиев за това бижу, което е направил тук. Кико ми каза още първия път: "Забивам знамето тук. Не мърдам от това място. Ти се оправяй колко ще струва", заяви президентът на БФВолейбол Любо Ганев.

Снимки: Startphoto