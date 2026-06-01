Мартин Атанасов: Всички тук мечтаем за европейската титла

Световните вицешампиони от 2025 година от националния отбор на България проведоха днес открита тренировка в тренировъчната зала на "Арена СамЕлион" в Самоков.
Тимът, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, провежда първия етап от подготовката си за Волейболната Лига на нациите.
"Много по-добре ми звучи: "България е шампион на Европейско първенство!" Златен медал ще е най-добре. Ние работим всеки ден за тази наша мечта. Не ни тежи работата и притеснение. Ще ни повлияе като мотивация. Бяхме на косъм миналото лято да играем финалите на VNL. Според мен ще се представим още по-добре през този сезон. Да сме живи и здрави. Нямаме търпение, пълна зала, емоции. Дали ще имаме медал ще видим. Кико отдавна се е научил на много български думи. Миналото лято пеешe с всички нас на български език. Надявам, се да се повтори това нещо още веднъж през това лято. Бoг се знае работата. Ние даваме всичко от себе си", каза Мартин Атанасов.